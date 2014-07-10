طرح حلوى ومشروبات بالماريغوانا رسميا بواشنطن

حلوى المافن المحتوية على الماريغوانا (رويترز)

قال مسؤولون من ولاية واشنطن الأربعاء إن شركة مقرها سياتل تصنع مشروبات وحلوى تحتوي على الماريغوانا اصبحت أول شركة في ولاية واشنطن تحصل على الموافقة لتصنيع منتجات تحتوي على هذا المخدر لبيعها في متاجر افتتحت حديثا في الولاية.

وحصلت شركة (DB3) التي ستسوق منتجاتها تحت اسم "زوتس" على الرخصة الثلاثاء مما يعني أنه يمكنها زراعة الماريغوانا واستخدامها في تصنيع المأكولات الخفيفة في مصنع مرخص رسميا.

وأضاف المسؤولون في الولاية أن شركتين أخريين حصلتا على رخصتين مماثلين لكنهما لا تملكان حتى الآن أماكن للتصنيع.

من جهته قال مايكل ديفلين رئيس شركة (DB3) في بيان "هذا يوم مهم ليس فقط لشركة (DB3) بل للمستهلكين الذين يواجهون نقصا محتملا في منتجات الماريغوانا في منافذ التجزئة".

ولم يتضح على الفور متى ستطرح منتجات الماريغوانا الجديدة في الأسواق، ومن المقرر أن تدرس هيئة تنظيم قطاع تداول الماريغوانا مقترحا الأسبوع المقبل حول معايير التعبئة والعلامات التجارية للأطعمة الجديدة.

يذكر أن أولى متاجر بيع مأكولات الماريغوانا الخفيفة في الولاية افتتحت يوم الثلاثاء وهو ما يجعلها ثاني ولاية أميركية بعد كولورادو تتيح بيع هذه المنتجات.