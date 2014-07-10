البث الحي
منوعات

طرح حلوى ومشروبات بالماريغوانا رسميا بواشنطن

10/7/2014
حلوى المافن المحتوية على الماريغوانا (رويترز)

قال مسؤولون من ولاية واشنطن الأربعاء إن شركة مقرها سياتل تصنع مشروبات وحلوى تحتوي على الماريغوانا اصبحت أول شركة في ولاية واشنطن تحصل على الموافقة لتصنيع منتجات تحتوي على هذا المخدر لبيعها في متاجر افتتحت حديثا في الولاية.

وحصلت شركة (DB3) التي ستسوق منتجاتها تحت اسم "زوتس" على الرخصة الثلاثاء مما يعني أنه يمكنها زراعة الماريغوانا واستخدامها في تصنيع المأكولات الخفيفة في مصنع مرخص رسميا.

وأضاف المسؤولون في الولاية أن شركتين أخريين حصلتا على رخصتين مماثلين لكنهما لا تملكان حتى الآن أماكن للتصنيع.

من جهته قال مايكل ديفلين رئيس شركة (DB3) في بيان "هذا يوم مهم ليس فقط لشركة (DB3) بل للمستهلكين الذين يواجهون نقصا محتملا في منتجات الماريغوانا في منافذ التجزئة".

ولم يتضح على الفور متى ستطرح منتجات الماريغوانا الجديدة في الأسواق، ومن المقرر أن تدرس هيئة تنظيم قطاع تداول الماريغوانا مقترحا الأسبوع المقبل حول معايير التعبئة والعلامات التجارية للأطعمة الجديدة.

يذكر أن أولى متاجر بيع مأكولات الماريغوانا الخفيفة في الولاية افتتحت يوم الثلاثاء وهو ما يجعلها ثاني ولاية أميركية بعد كولورادو تتيح بيع هذه المنتجات.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)

في عرض للقوة موجه لإيران.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق الخليج (فيديو)

الطائرة المقاتلة الأمريكية "بي 52" أرشيفية رويترز

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)