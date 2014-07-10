برلين تطرد ممثل الـ"CIA" في ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية الخميس طرد ممثل الاستخبارات الأميركية في ألمانيا في إطار قضية تجسس ألمان لصالح واشنطن، وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايبرت في بيان إنه "طلب من ممثل الاستخبارات الأميركية في سفارة الولايات المتحدة مغادرة ألمانيا".

وأوضح النائب الألماني كليمنس بينينغر رئيس لجنة المراقبة البرلمانية لنشاطات الاستخبارات التي اجتمعت الخميس في برلين أن هذا الإجراء جاء "ردا على غياب التعاون منذ فترة طويلة في الجهود لتوضيح أنشطة رجال الاستخبارات" الأميركان في ألمانيا.

ويعد هذا الإجراء نادر الحدوث بين حلفاء الولايات المتحدة فلم يسبق أن اتخذ سوى على أضيق نطاق، فقد طلبت فرنسا في فبراير 1995 ترحيل العديد من العملاء الأميركيين إلى الولايات المتحدة بتهمة التجسس داخل أراضيها.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون در ليين "اعتقد أن الحكومة الألمانية وجهت اليوم إشارة واضحة مفادها أن هذا النوع من انعدام الثقة لن يكون مقبولا بعد اليوم وأن علينا العمل على انطلاقة جديدة" في العلاقات الألمانية الأميركية.

ورفض البيت الأبيض التعليق على إجراء الخميس، لكن سفارة الولايات المتحدة في ألمانيا أكدت أن مواصلة "التعاون الوثيق" مع الحكومة الألمانية "في كل المجالات" هو "أمر أساسي".

وبعد كشف معلومات أولية الأسبوع الماضي عن عنصر في أجهزة الاستخبارات الألمانية يشتبه بأنه "عميل مزدوج" يتعامل مع وكالة الاستخبارات لمركزية الاميركية (CIA) أعلنت النيابة العامة الألمانية الأربعاء أنها تحقق في حالة جديدة. كما أشارت وسائل الإعلام إلى وجود ضابط في الجيش الألماني يعمل لحساب واشنطن.

وأدت هذه الحوادث إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا التي سبق أن شهدت توترا العام الماضي مع كشف معلومات عن تنصت على الهاتف النقال لميركل من جانب الأميركيين.

وبضغط من الرأي العام الذي يطالب بموقف أكثر حزما حيال واشنطن كررت ميركل المطالبة بتوضيحات دون أن تبدي الولايات المتحدة حتى الآن تجاوبا.

وفي إشارة إلى الأزمات الدولية مثل أوكرانيا والشرق الأوسط وأفغانستان شددت ميركل على أهمية إرساء علاقة أساسها الثقة، وقالت "اعتقد أنه في هذه الأوقات التي تكون الأمور ملتبسة جدا فإنه من الضروري أن تكون الثقة متبادلة بين الحلفاء"، وأضافت أن "مزيدا من الثقة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأمن".

وصرح سايبرت في بيان الذي أعلن فيه قرار الطرد "أن العمل في شكل وثيق وبثقة تامة مع الحلفاء الغربيين وخصوصا الولايات المتحدة هو أمر حيوي بالنسبة إلى ألمانيا من أجل أمن مواطنيها وجنودها في الخارج".

وأضاف أن "هذا الأمر يتطلب ثقة وصراحة متبادلتين، ولا تزال الحكومة الألمانية مستعدة لإظهار وإثبات ذلك وتنتظر الموقف نفسه من شريكها الأقرب".

وانتقد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الأميركيين قائلا "بالاستناد إلى ما علمنا به حاليا فإن المعلومات التي تم جمعها عبر التجسس غير مهمة لكن الضرر السياسي الناتج عنها خطير".

أما وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله فقال في مقابلة نشرت الخميس إن الأميركيين يبرهنون عن "غباء يثير البكاء" في هذه القضية، وأضاف "أن تجند الولايات المتحدة على أرضنا أشخاصا هو غباء، وفي مواجهة مثل هذا الغباء لا يمكننا إلا أن نبكي"، وتابع شويبله المعروف بصراحته "قد أزعج هذا الأمر المستشارة" في إشارة لميركل.