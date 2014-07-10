المرصد: 170 ألفا حصيلة قتلى الحرب بسوريا

مواطن سوري يحمل طفلتين ناجيتين من قصف النظام لحلب بالبراميل المتفجرة يوم 9 يوليو الجاري (Getty)

ارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار 2011 إلى أكثر من 170 ألف شخص بحسب أرقام جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني للمرصد أنه وثق مقتل "171509 أشخاص منذ انطلاقة الثورة السورية في 18 مارس 2011 وهو تاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا وحتى 8 يوليو 2014".

وفصل المرصد أن "القتلى هم 56495 مدنيا من بينهم 9092 طفلا و5873 أنثى فوق سن الثامنة عشرة و65803 من عناصر قوات النظام والمجموعات المسلحة الموالية لها و46301 من مقاتلي المعارضة من بينهم عناصر "الدولة الاسلامية" بالاضافة إلى 2910 قتلى مجهولي الهوية.

وينقسم مقاتلو المعارضة إلى جنود منشقين ومدنيين حملوا السلاح ضد النظام ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية وجهاديين، ويبلغ عدد المقاتلين القتلى من جنسيات غير سورية وغالبيتهم من الجهاديين في جبهة النصرة و"الدولة الاسلامية" وكتائب إسلامية أخرى 15422.

كما أشار المرصد إلى أن خسائر النظام تتوزع على الشكل التالي: 39036 من عناصر الجيش والأمن و24655 من اللجان الشعبية وجيش الدفاع الوطني و509 عناصر من حزب الله اللبناني و1603 ماقتلين من جنسيات غير سورية ومن غير حزب الله.

وعبر المرصد عن اعتقاده بأن العدد الحقيقي للقتلى بين صفوف الكتائب المقاتلة السورية والقوات النظامية أكثر من ذلك لكن يصعب عليه توثيقها بدقة "بسبب التكتم الشديد من الطرفين على الخسائر البشرية".

ويقول المرصد إنه يعتمد في إحصائياته على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية عبر سوريا للحصول على معلوماته.

وكان المرصد أشار في حصيلة سابقة في مايو إلى أن حصيلة القتلى تجاوزت 162 ألف قتيل.

وأشار في إحصائيته اليوم إلى أن هناك أكثر من عشرين ألفا مجهولي المصير داخل معتقلات قوات النظام وحوالي سبعة آلاف أسير من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وأكثر من ألفي مخطوف لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية والدولة الإسلامية وجبهة النصرة بتهمة الموالاة للنظام.

كما لا تشمل الحصيلة مصير أكثر من 1500 مقاتل من الكتائب المقاتلة المعارضة والدولة الإسلامية وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردي والمسلحين المحليين الموالين لهذه الأطراف والذين خطفوا خلال الاشتباكات الدائرة بين هذه الأطراف.

كما تسببت الحرب السورية في نزوح وتهجير حوالى نصف سكان سوريا.