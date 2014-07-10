الجيش الباكستاني يُكمل عملياته في ميرانشاه

قال مسؤولون باكستانيون إن طائرة أمريكية بدون طيار، أطلقت اليوم الخميس صواريخ على مقاطعة داتا خل في المنطقة الشمالية الغربية المضطربة في باكستان، أسفرت عن مقتل ستة مقاتلين يشتبه بأنهم من حركة طالبان .

تأتي الغارة في وقت أعلن فيه الجيش الباكستاني عن استعادة السيطرة على 80 في المئة من مدينة ميرانشاه عاصمة إقليم وزيرستان من مسلحي طالبان ضمن عملية عسكرية واسعة.

واستأنفت الطائرات من دون طيار غاراتها بعد توقف دام ستة أشهر، أي قبل أيام من شن الجيش الباكستاني عملية عسكرية جوية في 15 يونيو ضد المسلحين في ميرانشاه، شملت عملية برية وقصفا بسلاح الجو لما يعتقد أنها مخابئ للمسلحين، في تلك المنطقة النائية قرب الحدود مع أفغانستان.

وقال القائد العسكري الأعلى في إقليم وزيرستان الجنرال ظفر الله خان إن ميرانشاه كانت معقل لطالبان ومدينة مليئة بالقواعد المجهزة لتصنيع الأسلحة وتدريب الانتحاريين.

وكان الجيش الباكستاني بدأ عملياته العسكرية بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة، بين الحكومة والمقاتلين في وقت تواصلت فيه هجمات طالبان آنذاك, مثل الهجوم على مطار مدينة كراتشي الذي أوقع 34 قتيلاً.

وفي غضون ذلك أعلنت السلطات الباكستانية أن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من شمال وزيرستان، مشيرة إلى أن المنطقة القبلية المستهدفة أصبحت شبه خالية من المدنيين.

وقال مدير سلطة إدارة الكوارث في المناطق القبلية أرشاد خان، إنه حتى يوم الأربعاء سجل 833 ألفا و274 نازحا من شمال وزيرستان. وأضاف أن 43% من هؤلاء النازحين أطفال و30% نساء.

ومنذ بدء الهجوم أعلن الجيش أنه قتل حوالى 400 مسلحا، وخسر24 جنديا، ويصعب التحقق من هذه الأعداد من مصدر مستقل، إذ إنه لا يسمح لوسائل الإعلام بدخول المنطقة، من جهته أعلن الجيش عن عزل منطقة شمال وزيرستان عن محيطها، ومنع دخول السكان و البضائع إليها، أوالخروج منها.