إسرائيل تستدعي قوات الاحتياط وتفتح الملاجئ

قال مسؤولون فلسطينيون إن غارات إسرائيلية قتلت ثمانية أفراد من أسرة واحدة، بينهم خمسة أطفال فجر يوم الخميس, كما استشهد مدني في استهداف مقر للأمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 76 شهيداً و520جريحاً, في حين تواصل كتائب القسام إطلاق الصواريخ على تل أبيب ومدن اسرائيلية أخرى.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الكتائب أطلقت 8 صواريخ على صحراء ديمونا حيث المفاعل النووي الإسرائيلي الرئيسي، بينهم صاروخين على تل أبيب .

وقد أصابت صواريخ المقاومة جنوب إسرائيل بالشلل، حيث دفعت مئات الآلاف من الإسرائيليين للاحتماء في ملاجئ تل أبيب، العاصمة التجارية لإسرائيل، والمدن القريبة من حيفا الساحلية والقدس.

ومن عسقلان أفادت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بأن الحكومة الإسرائيلية أمرت بفتح الملاجئ في حيفا لإيواء السكان في حال تعرضت المدينة إلى هجمات صاروخية انطلاقاً من قطاع غزة.

من جهته نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيتر ليرنر إصابة الصواريخ الثمانية للمفاعل النووي الإسرائلي، وقال إنه تم اعتراضهم بالقبة الحديدية.

وقال ليرنر إن إسرائيل أصابت نحو 322 هدفاً تابعاً لحركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة, واصفة تلك الأهداف بأنها مراكز لقيادة حماس، ليصل بذلك عدد الأهداف التي شملها القصف 750 هدفاً بما في ذلك منصات لإطلاق الصواريخ، ومنازل لكبار قادة حماس وحركة الجهاد الاسلامي.

وأضاف ليرنر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعى نحو 20 ألفا من قوات الاحتياط لدعم التعبئة البرية لغزة.

وقد توعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق ببدء هجوم بري إذا لم يتوقف سقوط الصواريخ من غزة على مدن وبلدات إسرائيلية.

وعلى الصعيد السياسي، سيعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا صباح يوم الخميس 10 يوليو/تموز لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة وإسرائيل.

وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون عن قلقه من "موجة العنف الجديدة التي تجتاح غزة وجنوب إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأدان بان الهجمات الصاروخية وقصف الأراضي الإسرائيلية، داعيا في الوقت ذاته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى ضبط النفس واحترام الالتزامات الدولية لحماية المدنيين". كما استنكراستمرار تزايد عدد القتلى بين المدنيين في غزة.

ودعا بان زعماء المنطقة إلى أن يلعبوا دورهم في تسوية الوضع، والمساعدة في إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تنفيذ اتفاقية الهدنة عام 2012.

يذكر أن واشنطن تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنها دعت الجانبين إلى عدم التصعيد وضبط النفس