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مجلس النواب العراقي يؤجل انتخاب رئيسه لعدم اكتمال النصاب

1/7/2014

أرجأ مجلس النواب العراقي الجديد " البرلمان" انتخاب رئيسه ونائبيه أسبوعا لعدم اكتمال نصاب الجلسة بعد أداء الأعضاء اليمين الدستورية.


وقرر رئيس الجلسة الافتتاحية "أكبر الأعضاء سنا" مهدي الحافظ  رفع الجلسة التي بدأت بحضور أكثر من نصف الأعضاء الجدد، نصف ساعة للتشاور،  بشأن تسمية مرشح لرئاسة مجلس النواب والتصويت عليه، لكن عددا من أعضاء الكتل وفي مقدمتها كتلة متحدون للإصلاح والكتلة الكردستانية لم يعودوا إلى الجلسة مرة أخرى مما أدى الى الإخلال  بالنصاب القانوني للجلسة وهو ما دفع به  إلى تأجيلها إلى يوم الثامن من الشهر المقبل

 وقد بدت  بين الكتل السياسية خلافات على اختيار من مرشحين للرئاسات الثلاث، وسط غياب لبعض الكتل السياسية ودعوات لتشكيل حكومة جامعة بعيدة عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

كما أبدت الكتلة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي والمجالس العسكرية ومجالس شيوخ "ثوار" العراق أيضا رفضها المسبق لنتائج الجلسة الأولى للبرلمان لتسمية الرئاسات الثلاث.

وكان الحضور الأكبر من التحالف الوطني الذي يضم القوى السياسية الشيعية، فيما كان  حضور محدودا بالنسبة لكتل أخرى , ولم يحضر أحد من القائمة الوطنية العراقية.

 

وكانت مصادر في التحالف الوطني قد ذكرت أن التحالف اتفق على أسماء ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء لتقديمها لجلسة مجلس النواب اليوم للاختيار بينها.

 

ورغم أن ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي حصل على أعلى عدد من المقاعد في انتخابات 30 أبريل/نيسان الماضي (95 مقعدا) فإنه يواجه مطالب بالتنحي لاتهامه بالفشل في مواجهة المسلحين الذين يوسعون من نطاق سيطرتهم على مناطق شمال وغرب العراق، فقد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ائتلاف دولة القانون إلى ترشيح شخص جديد بخلاف نوري المالكي لرئاسة الوزراء "من أجل ما وصفه بمصلحة العراق والمذهب والإسلام"

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