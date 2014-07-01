كييف تنهي وقف إطلاق النار مع الانفصاليين وتعاود مهاجمة قواعد

قال رئيس البرلمان الأوكراني أولكسندر تيرتشينوف إن قوات الحكومة شنت عمليات عسكرية جديدة على انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء وهاجمت قواعد انفصالية.

وكان الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو أعلن اليوم الثلاثاء أنه لن يجدد وقف إطلاق النار الرامي لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات سلام مع المتمردين، واتهم الانفصاليين بعدم احترام خطة وقف اطلاق الناروخرقهم للهدنة الداعية للسلام.

وقال بوروشينكو في خطاب متلفز إن أوكرانيا ستهاجم وتحرر أرضها، وأن قرارعدم تمديد وقف إطلاق النارهو الرد على من أسماهم بالإرهابيين والمسلحين واللصوص".

وقد جاء إعلان الرئيس الاوكراني إنهاء وقف إطلاق النار بعد مكالمة هاتفية رباعية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل بهدف إنهاء الأزمة في الشرق الناطق بالروسية.

وأبدى بوروشينكو استعداده لوقف إطلاق النارمرة اخرى في أي لحظة إذا اتضح أن جميع الأطراف مستعدة لتنفيذ جميع بنود خطة السلام بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن وإحكام السيطرة على الحدود.

ويواجه الرئيس الأوكراني ضغوطاً غربية لتمديد وقف إطلاق الناروغضبا متزايدا في الداخل الأوكراني بسبب مقتل عسكريين وخسائر يتكبدها الجيش الأوكراني يومياً.

وصرح المتحدث العسكري أولكسي دميتراشكوفسكي بعد خطاب الرئيس الأوكراني أنه تم شن غارات جوية على نقاط استراتيجية للانفصاليين وأماكن تجمعهم وثكناتهم"، وأضاف أن الجيش أصيب بمقتل جندي وأصابة 17 خلال هجمات المتمردين على مواقع أوكرانية .

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الكرملين ولكن وكالة أنباء انترفاكس الروسية ذكرت أن رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين دعا اليوم الثلاثاء لوقف جديد لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وكان بوروشينكو قد مدد وقف إطلاق النار حتى العاشرة مساء الاثنين لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات مع قادة الانفصاليين ورئيس اوكراني سابق ومندوب كبيرعن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وسفير موسكو لدى كييف.