فابيوس يتهم مسلحين ببيع النفط العراقي للنظام السوري

اتهم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مسلحين يسيطرون على أجزاء من الأراضي في العراق وسوريا ببيع نفط من هذه المناطق التي يسيطرون عليها إلى نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال فابيوس أن بيع النفط دليل واضح لصورة النزاع في الشرق الاوسط، والذي يدور نظريا بين الرئيس بشار الاسد والمعارضة المسلحة.

وقال فابيوس إن هؤلاء "يتقاتلون رسميا لكنهم غالبا ما يدعمون بعضهم بعضا".

واعتبر أن الوضع في العراق "مقلق جدا جدا" حيث استولى المسلحون على مصادر تمويل كبيرة وأسلحة نوعية خصوصا في الموصل، كما بات تنظيم " الدولة الإسلامية" في سوريا يسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد لكنه يخوض مواجهات مع مقاتلين آخرين في المعارضة السورية.

وأضاف فابيوس " لماذا؟ لأنها المرة الأولى على الأرجح التي تتمكن فيها من وصفهم بمجموعة إرهابية خطيرة من الاستيلاء على هذا العراق الغني مع تداعيات وخيمة على المنطقة والعالم".

ورأى فابيوس أن الحل في العراق يكمن في الوقوف وراء حكومة نوري المالكي والجيش العراقي لطرد المسلحين.

ويقول مراقبون سياسيون إن تصريحات فابيوس ربما تكشف النقاب عن تحالف خفي سبق و تحدثت عنه وسائل إعلام وفاعلون في الثورة السورية بين النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية" بدليل أن النظام السوري لم يقصف أياً من مواقع التنظيم أو ثكناته العسكرية في الأراضي السورية.

وكان التنظيم قد سيطر على قطاعات واسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق خلال شهر يونيو الماضي في إطار سعيه للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وإقامة دولة خلافة إسلامية.

كما أعلن التنظيم الخلافة يوم الأحد أول أيام شهر رمضان وأن زعيمه أبو بكر البغدادي هو الخليفة الحاكم.

وتوعد تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" أقوى التنظيمات المسلحة التي تقاتل في العراق وسوريا، عن نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية.