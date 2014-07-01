"الدولة الإسلامية" يسيطر على البوكمال

استقدام تعزيزات من العراق ساعدت حسمت المعارك لصالح تنظيم الدولة الإسلامية (الجزيرة)

أحكم تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق بعد معارك عنيفة استمرت أربعة أيام مع نمقاتلين معارضين من بينهم عناصر من جبهة النصرة، وأسفرت المعارك عن انسحاب كامل لمقاتلي مجلس شورى المجاهدين من مدينة البوكمال، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد عزز وجوده في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور الأسبوع الماضي بعد أن قام فصيل من جبهة النصرة بمبايعة التنظيم.

لكن مقاتلين معارضين، بينهم عناصر من النصرة، رفضوا تلك الخطوة وقاموا يوم السبت الماضي بشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على المدينة إلا أن "تنظيم الدولة" تمكّن من صدّ الهجوم.

وقال المرصد السوري في بريد إلكتروني أرسله لوكالات الأنباء "سيطرت -الدولة الإسلامية- بشكل شبه كامل على مدينة البوكمال في محافظة دير الزور عقب اشتباكات عنيفة مع جبهة النصرة والكتائب الإسلامية".

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية أن الاشتباكات "توقفت فجر اليوم والدولة الإسلامية باتت تسيطر على البوكمال"، وأوضح أن مقاتلي المعارضة الذين شنوا الهجوم السبت إما "قتلوا أو جرحوا أو انسحبوا" إلى مناطق أخرى في دير الزور.

وتابع أن "اثنين من القادة العسكريين للكتائب الإسلامية قتلا أمس في المعارك"، لكنه لم يحدد الحصيلة الكاملة لمعارك الأيام الماضية.

من جهته أكد عمر أبو ليلى متحدث باسم هيئة الأركان في الجبهة الشرقية (التابعة للجيش السوري الحر) سيطرة "الدولة الاسلامية" على البوكمال، وأشار إلى أن المعارك كانت شرسة.

وأضاف المتحدث أن تنظيم الدولة الإسلامية استقدم تعزيزات كبيرة من العراق وهو المر الذي مكنه من حسم المعركة لصالحه.

وكان "تنظيم الدولة" عزز نفوذه شرق سوريا على الحدود العراقية إثر الهجوم الكاسح الذي يشنه منذ حوالي ثلاثة أسابيع على الطرف الآخر من الحدود، والذي سيطر خلاله على مناطق من شمال العراق وغربه، بينها معابر حدودية مع سوريا.

وكان التنظيم قد أعلن الأحد الماضي إقامة "الخلافة الإسلامية"، وتسمية زعيمه أبو بكر البغدادي "خليفة للمؤمنين".

وتعد مدينة الرقة شمال وسط سوريا المعقل الأساسي لتنظيم الدولة الذي يسيطر أيضا على مناطق في ريف حلب وجنوب الحسكة ودير الزور.

وتخوض تشكيلات من المعارضة المسلحة السورية معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة أدت إلى مقتل حوالي ستة آلاف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.