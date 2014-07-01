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الأرجنتين لدور الثمانية بهدف قاتل لدي ماريا

1/7/2014
 
أنخيل دي ماريا يحتفل بهدف الفوز لبلاده (رويترز)

أحرز أنخيل دي ماريا هدفا في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي ليقود الأرجنتين للفوز بصعوبة 1-صفر على سويسرا في دور الستة عشر بنهائيات كأس العالم لكرة القدم الثلاثاء.

وبينما كانت المباراة في طريقها إلى ركلات الترجيح توغل ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم أربع مرات نحو منطقة الجزاء ومرر كرة إلى دي ماريا الذي سددها أرضية على يمين الحارس السويسري دييغو بيناليو في الدقيقة 118.

وستلتقي الأرجنتين بموجب هذه النتيجة في دور الثمانية مع الفائز في مباراة بلجيكا و الولايات المتحدة.

وإلى جانب الأرجنتين تأهلت ستة منتخبات أخرى إلى دور الثمانية هي البرازيل صاحبة الأرض وكولومبيا وهولندا وكوستاريكا وفرنسا وألمانيا.
وسينطلق دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.

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