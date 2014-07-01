اكتشاف مدينة رومانية مطمورة بدلتا النيل بمصر

ساهمت المعدات التكنولجية الحديثة في الكشف الأثري الجديد (الجزيرة)

أعلن ممدوح الدماطي وزير الآثار والتراث بمصر الاثنين في بيان اكتشاف بقايا مدينة أثرية ترجع إلى العصر الروماني مطمورة تحت طبقة من طمي نهر النيل جنوبي مدينة رشيد في شمال البلاد.

وقبل بناء السد العالي في مدينة أسوان بجنوب مصر في الستينيات من القرن الماضي كان فيضان نهر النيل يأتي سنويا من الجنوب بطبقة كثيفة من الطمي تطمر مساححات واسعةمن دلتا النير والمعروفة الآن باسم بمصر السفلى أو الوجه البحري.

وقال البيان إن المدينة التي "عثر عليها بالكامل أسفل طبقة هائلة من طمي دلتا نهر النيل" لها أهمية تاريخية إذ تعكس جوانب من تفاصيل الحياة اليومية آنذاك بما في ذلك الحالة المعيشية والطبيعة المعمارية للمدن.

وأضاف أن المدينة التي اكتشفها آثاريون من مصر وإيطاليا والولايات المتحدة "تعد نموذجا متميزا يعكس آليات تخطيط المدن الهللينستية الرومانية في الدلتا"، فستسهم تسهم البقايا الأثرية المكتشفة في الموقع في التعرف على المزيد من العناصر المعمارية ومنها عدد من المنشآت تحيط ببناء ضخم ذي شكل مستطيل يرجح استخدامه في أغراض إدارية أو دينية.

وقال الدماطي إن هذا الكشف ثمرة تجربة بحثية حفرية استخدم فيها "تطبيق أحدث تقنيات المسح الجيوفيزيقي والطبوغرافي والمغناطيسي" إضافة إلى التصوير الجوي من خلال فريق عمل يضم باحثين متخصصين في مختلف مجالات العمل الأثري من مصر وأمريكا وعدة دول أوروبية.