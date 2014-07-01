أمريكا ترسل 300 جندي إضافي للعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين أن الولايات المتحدة تكثف وجودها العسكري في العراق مرة أخرى بإرسال نحو 300 جندي آخرين، بالإضافة إلى مجموعة من طائرات الهليكوبتر وطائرات بلا طيار.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن هذه التحركات تتركز على حماية الأمريكيين في العراق ومنهم المدنيون وليس من أجل الاستعداد لتوجيه ضربات جوية للمسلحين في العراق , فيما لا يزال الجدل دائرا حول احتمال موافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على توجيه ضربات جوية أمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الاميرال جون كيربي إن نحو 200 جندي وصلوا يوم الأحد إلى العراق لتعزيز الأمن عند السفارة الأمريكية ومنشآتها المساندة ومطار بغداد الدولي، ومن المقرر أن يتوجه 100 جندي آخرين إلى بغداد "لتقديم الدعم الأمني واللوجستي .

وأضاف المتحدث أن هناك قدرا مناسبا من الاهتمام بشأن المطار، مشيرا إلى أن المطار مركز حيوي للنقل.

وكان مسؤول بالبنتاغون قد أعلن عن إرسال عدد من المروحيات والطائرات بلا طيار إلى العراق, وأشار إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مركز عمليات جديد سيكون الثاني من نوعه تقيمه الولايات المتحدة منذ تدهور الأوضاع الأمنية في العراق في وقت سابق من هذا الشهر، وقد يكون مقره في محافظة دهوك في أقصى شمال العراق بالقرب من سوريا وتركيا.

ويقوم جنود أمريكيون في مركز عمليات مشتركة مماثل في بغداد بحمع المعلومات عن الوضع على الأرض ويشرفون على الجنود الأمريكيين القائمين على تقييم قدرات الجيش العراقي في الميدان.