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أردوغان مرشح العدالة والتنمية للرئاسة التركية

1/7/2014
ترشيح أردوغان لانتخابات الرئاسة لم يكن محل شك (Getty)

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رسميا الثلاثاء ترشيح زعيمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يحكم تركيا بلا منازع منذ 11 عاما للانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أغسطس المقبل.

وأعلن الحزب ترشيح أردوغان اليوم الثلاثاء 1 يوليو خلال اجتماع عقده في مركز مؤتمرات غرفة تجارة أنقرة، بحضور رئيس الحزب رجب طيب أردوغان.

وقال نائب رئيس الحزب الحاكم محمد علي شاهين خلال الاجتماع الحاشد والذي كان موضع ترقب في أنقرة أن "مرشحنا للانتخابات الرئاسية هو رئيسنا العام والنائب عن إسطنبول رجب طيب أردوغان".

وستجرى الانتخابات للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر بينما كان النواب هم الذين ينتخبون الرئيس حتى الآن، وستكون المرحلة الأولى من الاقتراع في يوم 10 والإعادة 24 أغسطس

ومن المتوقع وإلى حد بعيد أن يفوز رجل تركيا القوي البالغ من العمر 60 عاما، بمنصب رئيس الدولة لولاية من خمسة أعوام ليصبح بذلك المسؤول الذي حكم البلد لأطول فترة منذ مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

ودخول أردوغان السباق الرئاسي لم يكن مستبعدا على الإطلاق منذ الفوز الساحق لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس الماضي على الرغم من احتجاجات متزايدة على نظامه لاعتباره "متسلطا" وفضيحة فساد غير مسبوقة هزت حكومته.

وكان حزبا "الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية" تقدما الأحد للبرلمان بطلب ترشيح أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة المؤتمر الإسلامي لرئاسة الجمهورية التركية عن الحزبين المعارضين، فيما رشّح حزب الشعب الديمقراطي الكردي للمنصب رئيسه صلاح الدين دميرتاش.

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