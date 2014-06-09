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30 قتيلا في تفجير مزدوج بشمال العراق

9/6/2014

قال مسؤولون محليون ومسعفون إن 30 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 185 آخرون في تفجير مزدوج استهدف مكاتب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بلدة طوز خورماتو بشمال العراق الاثنين. وقالت مصادر أمنية إن سيارة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش بالقرب من المقر المحلي للحزب قبل تفجير شاحنة معبأة بالمتفجرات بجانب سور الحزب.  

من جانبه أعلن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المسؤولية عن هجوم أمس الذي استهدف مكاتب الحزب في بلدة جلولاء كما أعلن مسؤوليته عن تفجير الاثنين.

وقال أحد الجرحى وهو ينقل نازفا إلى المستشفى في مدينة كركوك إنه كان عائدا من سوق طوز خورماتو حينما انفجرت إحدى القنبلتين على بعد 200 متر منه.

وتقع طوز خورماتو على بعد 170 كيلومترا شمالي العاصمة بغداد في منطقة تتنازعها الحكومة المركزية وإدارة منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وشهد شهر مايو/أيار مقتل 800 شخص في مختلف أنحاء البلاد في مما يجعله أكثر الشهور دموية منذ مطلع العام.

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