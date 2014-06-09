ناسا ترسل مقاطع فيديو من الفضاء بتقنية الليزر

صورة عن موقع وكالة ناسا على الإنترنت موضحا عليه انطلاق مشروع "OPALS"

تمكنت الوكالة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا NASA" من إرسال مقطع فيديو من الفضاء إلى الأرض باستخدام تقنية "اتصالات الليزر" الجديدة والتي توفر سرعات نقل أعلى بكثير مقارنة بالتقنيات التقليدية.

ومن أجل إرسال مقطع الفيديو -"Hello World" ومدته 37 ثانية- قامت "ناسا NASA" بإرسال شعاع ليزر مسافة 418 كم وبسرعة حوالي 28 ألف كم في الساعة من محطة الفضاء الدولية إلى المحطة الأرضية في مختبر تلسكوب الاتصالات البصرية بمدينة رايتوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، مستخدمة في ذلك أداة جديدة للاتصالات الليزرية أطلقت عليها اسم "الحمولة البصرية لعلوم اتصالات الليزر "OPALS".

واستغرق نقل مقطع الفيديو من الفضاء إلى المحطة الأرضية 3.5 ثانية فقط وهي تقنية أسرع بكثير مقارنة بالطرق التي كانت مستخدمة سابقا من قبل العلماء.

وقال مات إبراهامسون مدير برنامج "OPALS" لدى مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا NASA" بكاليفورنيا نقوم بجمع كمية هائلة من البيانات في الفضاء ونحتاج لنقلها كلها إلى الأرض وبسرعة عالية، وأضاف أن تقنية الاتصالات الليزرية بديل أسرع بكثير من الأمواج الردايوية التقليدية التي نستخدمها للتواصل مع الأرض حاليا.

وأوضح إبراهامسون أنهم في "ناسا NASA" يتطلعون إلى تجربة وسيلة الاتصالات الليزرية الجديدة "OPALS" خلال الأشهر القادمة على أمل أن تؤدي نتائجهم إلى تحسين وتحقيق قدرات أفضل للاتصالات البصرية يمكن استخدامها لنقل حزم البيانات مستقبلا في بعثات استكشاف الفضاء البعيد.

يذكر أن فريقا من الباحثين من معهد ماساتشوستس للتقنية وبالتعاون مع وكالة "ناسا NASA" يعتزم وبالاعتماد على تقنية الاتصالات الليزرية الجديدة اختبار نظام لإرسال اتصالات النطاق العريض "برودباند Broadband" وبسرعة 19.44 ميجابت في الثانية إلى سطح القمر، وذلك خلال تجربة من المقرر إجراؤها خلال شهر يونيو الجاري.