طالبان باكستان تتبنى هجوم مطار كراتشي

صورة لمطار كراتشي وأعمدة الدخان تتصاعد (رويترز-Getty)

أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هجوم على مطار كراتشي قائلة إنه يأتي انتقاما للضربات الجوية التي نفذها الجيش الباكستاني على طول حدود أفغانستان حيث يتمركز مقاتلوا الحركة، وقال شهيد الله شهيد -وهو متحدث باسم طالبان- نفذنا هذا الهجوم على مطار كراتشي وهو رسالة إلى حكومة باكستان مفادها أننا لازلنا على قيد الحياة للرد على قتل أبرياء في هجمات بالقنابل على قراهم.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت أن الجيش استعاد السيطرة على مطار كراتشي الدولي في جنوب البلاد بعد عملية عسكرية استغرقت ست ساعات للقضاء على مسلحين هاجموا المطار، مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، فيما قتل ما لا يقل عن 23 شخصا في هجومين بإقليم بلوشستان على الحدود مع إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء عاصم باجوا إن المنطقة آمنة ولم تلحق أي أضرار بالطائرات أو المنشآت الحيوية، مشيرا إلى أن الحريق الذي شوهد في الصور لم يكن في طائرة بل في مبنى وقد أخمد.

وكان المسلحون قد شنوا هجوما الليلة الماضية على المطار، مما أدى لتعليق الملاحة في المطار واستدعاء الجيش للتصدي للمهاجمين.

وأثارت طبيعة الهجوم والمكان الذي استهدفه مخاوف من أن يتحول إلى حصار مطول لـ"مطار جناح الدولي" مثلما حصل في العديد من الهجمات السابقة التي استهدفت في السنوات الأخيرة منشآت حساسة مماثلة.

وقال مصدر طبي إن خمسة قتلى قد سقطوا في الهجوم وهم ثلاثة عناصر من جهاز أمن المطار وموظفان مدنيان في شركة "الخطوط الباكستانية"، كما أصيب مسؤول في جهاز أمن المطار بجروح.

من جهته أفاد مسؤول في الشرطة بأن المهاجمين مسلحون بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية وتبادلوا إطلاق النار مع عناصر قوات الأمن.

وقالت قناة تلفزيونية باكستانية خاصة نقلا عن شاهد عيان "لقد سار أكثر من ستة رجال مسلحين باتجاه مدرج الإقلاع والهبوط من الجانب الخلفي للمطار".

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبيد قيمخاني أنه تم تعليق كل الرحلات في المطار، وأضاف أن كل الرحلات المتوجهة إلى كراتشي حولت إلى مدن أخرى.

وقد هز انفجاران ضخمان مطار كراتشي بعد الهجوم، ويخشى أن يكون الانفجاران ناجمين عن تفجيرين "انتحاريين" نظرا إلى أن تقارير من مسؤولين أمنيين أفادت أن المهاجمين مسلحون ببنادق رشاشة وقنابل يدوية لا يؤدي تفجيرها إلى مثل هذا الدوي الضخم.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون سحابة من الدخان تغطي المدرج حيث كانت تجثم طائرات ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم في حينه.

ووقع الهجوم على مطار كراتشي في وقت تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء نواز شريف إجراء محادثات مع مقاتلي حركة طالبان باكستان لإنهاء القتال المستمر منذ سنوات.

وبدأت الحكومة في فبراير الماضي عملية تفاوضية مع قيادات حركة طالبان، وأعلن وقف لإطلاق النار في بداية مارس الماضي، لكنه سرعان ما انهار بعد شهر واحد.