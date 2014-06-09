تونس تطلق هيئة "الحقيقة والكرامة"

صورة أرشيفية

أطلقت تونس الاثنين "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي ستتولى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد خلال حقبتي حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وصدق المجلس التأسيسي في تونس في 19 مايو/أيار الماضي على "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تضم 15 عضوا من نشطاء حقوق الانسان

وسيستمر عمل الهيئة لمدة أربع سنوات، تسلط فيها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1956، وحتى تاريخ بدء عملها في يونيو/حزيران عام 2014. إضافة إلى تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب، الذي بدأ مع حكم أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة، وتفشى مع خلفه زين العابدين بن علي الذي اطاحت به الثورة في 2011.

ويجدر الإشارة أن الإسلاميين نالوا النصيب الأكبر من التعذيب خلال حكم بن علي وبورقيبة، مما أجبر آلاف منهم على الهروب للخارج قبل العودة إثر الإطاحة ببن علي.

ودعا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر -خلال حفل إطلاق الهيئة التي وصفها بأنها مستقلة- إلى التزام الحياد، كما دعا إلى عدم التدخل فيها بأي شكل. وأضاف بن جعفر "أنتم مستقلون ولكن مسؤولون أمام الله والتاريخ ويجب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة ثم مصالحة، لأنه لا يمكن بناء المستقبل إلا بأنصاف الذين ظلموا".

وقال رئيس المجلس التأسيسي إنه ستعهد للهيئة كشف الحقيقة منذ الاستقلال، ورصد الانتهاكات وتوثيقها وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة.

من جهته قال رئيس الوزراء مهدي جمعة بأن بدء عمل الهيئة هو محطة هامة لإرساء العدالة الانتقالية.