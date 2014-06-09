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الشرطة البرازيلية تفرق مظاهرة مناهضة للمونديال

9/6/2014

أطلقت شرطة ساو باولو الغاز المسيل للدموع الاثنين لتفريق حوالي 150 محتجاً تظاهروا دعما لإضراب عمال المترو الذي تسبب بفوضى مرورية قبل ثلاثة أيام من انطلاق مونديال البرازيل لكرة القدم. وأشعل المحتجون النيران في مستوعبات النفايات حاولوا استخدماها لإقفال شارع رئيسي في المركز التجاري البرازيلي ما دفع الشرطة إلى إطلاق قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.ويطالب العمال بزيادة الحد الادنى للأجور بنسبة 2,12 بالمئة فيما تعرض الحكومة زيادة 7,8 بالمئة فقط.

ويتسبب الاضراب المفتوح لعمال المترو في ساو باولو باكتظاظ  سير خانق، حيت سجلت الخميس الماضي رقماً قياسيا هذا العام بعدما امتد السير لمسافة 209 كلم، وهو أكبر ثالث ازدحام مروري في التاريخ.

ورفعت بلدية العاصمة الاقتصادية للبرازيل التي تسكنها نحو 20 مليون نسمة، القيود عن حرية النقل البديلة من خلال زيادة عدد الحافلات لتسهيل تنقل المواطنين عشية انطلاق المونديال بمباراة البرازيل-كرواتيا الخميس المقبل.

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