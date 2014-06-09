البرلمان الليبي يحترم الحكم بعدم دستورية انتخاب معيتيق

أحمد معيتيق (يسار) وعبدالله الثني (الجزيرة-أرشيف)

أعلن المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) امتثاله واحترامه لقرار المحكمة العليا الذي صدر صباح اليوم واعتبر أن انتخاب رئيس الوزراء أحمد معيتيق مطلع الشهر الماضي غير دستوري.

من جانبه قال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام "إن المؤتمر امتثل لقرار القضاء" موضحا أنه بموجب هذا القرار فإنه من اليوم سيعتبر المؤتمر الوطني العام أن عبد الله الثني سيواصل مباشرة مهامه على رأس الحكومة الانتقالية.

ويعد المؤتمر الوطني الليبي العام أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا.

وكانت المحكمة العليا الليبية قد قضت صباح اليوم الاثنين بأن انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء "غير دستوري" وهو ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية.

وقال أحد قضاة المحكمة بعد الجلسة المقتضبة والتي كانت مخصصة لتلاوة الحكم في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".

وتغرق ليبيا منذ شهر في حالة من البلبلة السياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة، وكانت حكومة عبدالله الثني قد أكدت الأسبوع الماضي أنها ستلجأ للقضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة أحمد معيتيق المدعومة من الكتلة الإسلامية في المؤتمر الوطني العام.

ويعود الجدل إلى مطلع مايو الماضي عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام.

وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتلة الإسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحا أمام متأخرين بعد إعلان النتيجة بهدف الحصول على الـ121 صوتا المطلوبة لتمرير التصويت فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتا.

وكان معيتيق قد عقد أول اجتماع لحكومته في مكتب رئيس الوزراء بعد سيطرة قوات الشرطة عليه بعدما رفض رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني تسليم سلطاته إلى معيتيق.

وكان الثني قد استقال في أبريل الماضي، غير أنه قال فيما بعد إنه تلقى أوامر متضاربة من المؤتمر الوطني بشأن شرعية انتخاب معيتيق، مضيفا أنه سيستمر في أداء مهام منصبه حتى يحسم المؤتمر أو القضاء النزاع.

وتعيش ليبيا حالة من الاضطراب الأمني حيث تنتشر كتائب من المسلحين في المدن الليبية، ومعظم هؤلاء شاركوا قبل ثلاث سنوات بالثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.