استئناف محادثات السلام في جنوب السودان الثلاثاء

سلفاكير ميارديت ورياك مشار سلفاكير ميارديت ورياك مشار

أفاد مصدر أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار غدا الثلاثاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في محاولة جديدة لوضع حد للقتال الدائر منذ ستة أشهر.

وقال المصدر إنهما سيلتقيان "بعد ظهر" الثلاثاء برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) التي تقوم بدور الوساطة في هذا النزاع. مضيفا أنه سيكون "من الجيد جدا" عقد لقاء على انفراد بين الرجلين لوضع حد لنزاع بدأ في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وأسفر حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى.

ويعتبر هذا اللقاء الأول بعد توقف الحوار منذ التاسع من أيار/مايو، عندما وقع الطرفان المتحاربان على وقف لإطلاق النار هو الثاني منذ كانون الثاني/يناير، وبقي الاتفاقان حبرا على ورق.

ويعلن كل من سلفا كير ورياك مشار تصميمهما على صنع السلام، لكن المعارك مستمرة على الأرض بسبب خلافهما على السلطة.

واسفرت المواجهات والمجازر والفظائع ضد المدنيين عن سقوط الاف القتلى وحتى عشرات الالاف وطرد اكثر من 1,3 مليون جنوب سوداني من منازلهم.

من جهته، أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي في بيان أن حكومة جوبا "متفائلة"، لأنها مقتنعة بأن "حلقة المفاوضات هذه ستزرع بذور السلام".

وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش الوسطاء على عدم إدراج العفو عن جرائم خطيرة في اتفاق السلام وعلى معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وقال مدير أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش دانيال بيكيلي في بيان إن "على الوسطاء أن يقطعوا مع الماضي عبر التأكد من أن العفو عن الجرائم الخطيرة غير مطروح على الطاولة".

واتهمت الامم المتحدة المعسكرين باحتمال ارتكاب جرائم حرب، ودعت الطرفين إلى احترام اتفاقات السلام. كما حذرت المنظمات الدولية أيضا من تفاقم الأزمة الإنسانية وخطر المجاعة.