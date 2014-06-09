البث الحي
منوعات

استئناف محادثات السلام في جنوب السودان الثلاثاء

9/6/2014
سلفاكير ميارديت ورياك مشار

أفاد مصدر أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار غدا الثلاثاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في محاولة جديدة لوضع حد للقتال الدائر منذ ستة أشهر.

وقال المصدر إنهما سيلتقيان "بعد ظهر" الثلاثاء برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) التي تقوم بدور الوساطة في هذا النزاع. مضيفا أنه سيكون "من الجيد جدا" عقد لقاء على انفراد بين الرجلين لوضع حد لنزاع بدأ في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وأسفر حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى.

ويعتبر هذا اللقاء الأول بعد توقف الحوار منذ التاسع من أيار/مايو، عندما وقع الطرفان المتحاربان على وقف لإطلاق النار هو الثاني منذ كانون الثاني/يناير، وبقي الاتفاقان حبرا على ورق.

ويعلن كل من سلفا كير ورياك مشار تصميمهما على صنع السلام، لكن المعارك مستمرة على الأرض بسبب خلافهما على السلطة.

واسفرت المواجهات والمجازر والفظائع ضد المدنيين عن سقوط الاف القتلى وحتى عشرات الالاف وطرد اكثر من 1,3 مليون جنوب سوداني من منازلهم.

من جهته، أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي في بيان أن حكومة جوبا "متفائلة"، لأنها مقتنعة بأن "حلقة المفاوضات هذه ستزرع بذور السلام".

وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش الوسطاء على عدم إدراج العفو عن جرائم خطيرة في اتفاق السلام وعلى معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وقال مدير أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش دانيال بيكيلي في بيان إن "على الوسطاء أن يقطعوا مع الماضي عبر التأكد من أن العفو عن الجرائم الخطيرة غير مطروح على الطاولة".

واتهمت الامم المتحدة المعسكرين باحتمال ارتكاب جرائم حرب، ودعت الطرفين إلى احترام اتفاقات السلام. كما حذرت المنظمات الدولية أيضا من تفاقم الأزمة الإنسانية وخطر المجاعة.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)