الصين تحقق فائضا تجاريا كبيرا بمايو

الصين – صورة أرشيفية (Getty)

أظهرت بيانات اقتصادية أن صادرات الصين قد اكتسبت قوة دفع في مايو الماضي بفضل ارتفاع الطلب العالمي لكن انخفاضا مفاجئا في الواردات يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي قد يواصل التأثير سلبا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات ارتفعت 7% في مايو مقارنة بعام مضى بزيادة 0.9% عن إبريل بينما هبطت الواردات 1.6% مقابل ارتفاعها 0.8% في أبريل.

وقالت إدارة الجمارك إن الفائض التجاري للصين ارتفع بشدة إلى 35.9 مليار دولار في مايو الماضي من 18.5 مليار في أبريل الشهر الذي سبقه.

وعند مقارنة هذه البيانات مع توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز نجد زيادة 6.6% في الصادرات و6.1% في الواردات وفائض تجاري شهري قدره 22.6 مليار دولار.

وقال لويس كويغس الاقتصادي لدى "R.B.S" "لا نعتقد أن البيانات التجارية لشهر مايو ستغير السياسات بصورة كبيرة "فعلى الرغم من أن بيانات الصادرات إيجابية بصورة معقولة فربما يؤدي ضعف الطلب المحلي كما يتضح من بيانات الواردات إلى استمرار الضغط من أجل إطلاق مبادرات لتعزيز النمو".

وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 6.3% في مايو الماضي انخفاضا من زيادة قدرها 12% في إبريل بينما هبطت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 13.4% الشهر الماضي مقابل 15.1% في إبريل، وأظهرت البيانات زيادة في الصادرات إلى الدول الآسيوية 9.1% مقارنة مع 3.8% في إبريل.

وذكرت إدارة البيانات أن الصين استوردت 26.08 مليون طن من النفط الخام في مايو الماضي بانخفاض قدره 6.5% من 27.88 مليون طن في الشهر السابق.

وهبطت واردات المنتجات النفطية 28.7% إلى 1.81 مليون طن بينما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية 0.9% إلى 2.22 مليون طن.