السيسي يتسلم السلطة رسميا من عدلي منصور

وقع المشير عبد الفتاح السيسي وثيقة تسلم السلطة رسميا من المستشار عدلي منصور في حفل التنصيب الذي أقيم في قصر القبة بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور ملوك ورؤساء وممثلين من مختلف دول العالم.

وقال المستشار عدلي منصور في حفل تنصيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد أدائه اليمين الدستورية إن "ثقتي كاملة أننا سننجح في استكمال خارطة الطريق وتحويل نصوص الدستور إلي واقع ملموس يصون الحريات في وطن يسع الجميع، وأضاف أن مصر وبما حباها الله من نعم ستظل قادرة علي تحقيق أمنها وأمن المنطقة العربية، وقاهرة لكل من يخالف مصالحنا القومية.

كما أورد موقع بوابة الأهرام الإلكترونية على الإنترنت مقتطفات من خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد توقيعه لوثيقة تسلم الحكم رسميا والتي أكد فيها أن رئاسة مصر هي شرف عظيم له قائلا إنه "شرف لي أن أتولى رئاستها فهي مهد الأديان ومنبع الفنون والأداب والعلوم، ومسؤوليتي الكبيرة أن أكون مسئولا عن بلد بقيمة مصر وما تمتلكه من عظمة ومكانة متميزة وكونها معبرا لتجارة العالم، كما ان لديها عقولا مفكرة نابهة ما كان من مجال إلا وأسهمت فيه، فمصر منارة العالم الإسلامي وقلب العروبة النابض".

وتقدم السيسي بشكره وتقديره للوفود المشاركة في هذه المناسبة الجليلة التاريخية الفارقة في عمر الوطن، موضحا أنه للمرة الأولى يصافح الرئيس المنتخب الرئيس المنتهية ولايته.

وأضاف السيسي "أن مصر سيكون لها خلال مرحلة البناء وجودا شاملا على المستوى الداخلي والخارجي، وستؤسس لمصر المستقبل دولة تؤمن بالعلم، والعمل وستواكب مع بناء الداخل إعادة إحياء لدورها الخارجي وقال "مصر الجديدة ستظهر برسالتها للعالم كله".

وتابع أن مصر الجديدة لن تغفل قوتها الناعمة في أدبها وفنها في مختلف دوائر حركتها وانتماءاتها المتعددة وآن للشعب المصري العظيم أن ينال حصاد ثورتين بذل من أجلهما دماء كثيرة ونجاح الثورات يتوقف على أن تكون فاعلة وبناءة، وأنه آن الأون أن نؤسس مستقبلا يكفل لنا عيشا كريما ويمنحنا الفرصة لحريتنا أن ننميها.

وأوضح أنه ومن خلال مسيرة وطنية جامعة نستمع فيها للطرف الأخر ونختلف من أجل الوطن وليس على الوطن من أجل إضفاء روح المحبة على الوطن ككل.

وأعرب السيسي عن خالص شكره وتقديره لكل الأشقاء العرب الذين أثبتوا أن الصداقة والأخوة أفعالا وليست أقوالا، وخص بالشكر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتطلع لمشاركة جميع أصدقاء مصر في هذا المؤتمر مع دولتهم الشقيقة مصر لنعمل من أجل صالح المنطقة العربية.

وتوجه لعدلي منصور برسالة شكر قائلا "إن مصر دولة وشعبا تتقدم لك بالشكر على ما قدمته من خدمات خلال فترة توليك رئاسة البلاد، وتركت في نفوسنا أثرا طيبا خلال عام واحد وضربت مثلا في الانتماء وكنت محبا للوطن".

أدى المشير عبدالفتاح السيسي اليوم اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا رئيسا لجمهمورية مصر العربية لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات، وقد أدى اليمين بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول العربية ومنظمات دولية وإقليمية.

وأجريت مراسم أداء اليمين بمقر المحكمة الدستورية العليا في منطقة المعادي بجنوب القاهرة وسط إجراءت أمنية مشددة وبحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وتولى المستشار عدلي منصور وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد لفترة انتقالية عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأعلن السيسي عزل مرسي في يوليو الماضي الماضي بعد احتجاجات شعبية على حكمه الذي امتد لعام واحد شابته اضطرابات سياسية واقتصادية.

وقد اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة الدستورية العليا وقصري الاتحادية والقبة بالقاهرة، استعدادا لمراسم أداء اليمين واحتفالات تنصيب السيسي. وقد نقل التلفزيون المصري الرسمي عن قيادات بوزارة الداخلية الحديث عن تعزيزات أمنية مشددة تصاحب تلك المراسم في يوم اعتبر إجازة رسمية بهذه المناسبة.

ووفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية، سيؤدي السيسي اليمين بحضور الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور. وسيتوجه عقب ذلك إلى قصر الاتحادية.

وأوضح البيان أن السيسي سيستقبل بعد ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والبرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين في مراسم تسليم السلطة.

ومن المقرر أن يلقي منصور كلمة تعقبها كلمة للسيسي، ثم يقومان بالتوقيع على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري.

ويتوقع أن يشهد الحفل حضورا متفاوت المتسوى، حيث سيشارك كل من ملك البحرين، وملك الأردن، وأمير دولة الكويت، والرئيس الفلسطيني، ورئيس الصومال، وولي عهد السعودية، وولي عهد إمارة أبو ظبي، ومبعوث شخصي لسلطان عُمان، ونواب رؤساء العراق، وجزر القمر، والسودان، وجنوب السودان.

كما سيشارك رئيس مجلس النواب اللبناني، ورئيس المجلس الوطني الشعبي بالجزائر، ونائب أول رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، ووزراء خارجية الإمارات، وسلطنة عُمان، وموريتانيا، وتونس، والمغرب.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن السفير القطري في مصر سيف بن مقدم البوعينين عاد إلى القاهرة السبت وسيشارك مع السفراء في الاحتفال.

السيسي فاز برئاسة مصر بحصوله على 96.9% من الأصوات (الأوروبية)

ومن الجانب الأفريقي، سيشارك رؤساء جمهوريات غينيا الاستوائية وتشاد وإريتريا ومالي، ونائب رئيس جمهورية السودان ورئيسا وزراء سوازيلاند وليبيريا، ورئيس مجلس النواب في الغابون.