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السيسي: دحر الإرهاب على رأس الأولويات

8/6/2014

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاحد إنه لا تهاون أو مهادنة مع من يلجؤون للعنف ولن يتم السماح  بخلق قيادة موازية تنازع الدولة المصرية هيبتها.  جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في حفل  تنصيبه الذي أقيم مساء الأحد بقصر القبة بالقاهرة.

وقال الرئيس السيسي " أتطلع لعصر جديد من التصالح والتسامح من أجل الوطن  .. تصالح مع أبناء الوطن باستثناء من أسال الدماء .. الوطن لا يحتمل صراعات قديمة أو جديدة  وأضاف أن دحر الإرهاب  وتحقيق الأمن يأتي على رأس  الأولويات في المرحلة  المقبلة".

وقال " أخاطبكم بعدما أديت اليمين الدستوري  كرئيس للجمهورية أن أكون  رئيساً لكل المصريين  .. أدعو الله أن يوفقني ويعينني عل تأدية مهمتي بالشكل الذي يرضيه عني ". وأضاف" أن الوطن تعرض لهجمات شرسة لإسقاطه و ثورة يونيو جاءت للحفاظ علي الوطن و أراضيه.

وأشاد الرئيس السيسي بالدور الوطني للقوات المسلحة المصرية "مصنع الرجال  وقلعة الوطنية" مؤكدا أن الجيش سيظل من الشعب وللشعب يحافظ عليه موحدًا.  مشيرا إلى أنه يتطلع لدور للأزهر في تطوير الخطاب الديني وتحقيق النهضة في جميع قطاعات الدولة  الاقتصادية والصناعية والزراعية  والتعليمية والصحية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمرأة، قال الرئيس السيسي انه سوف يبذل قصارى جهده لتحصل المرأة على تمثيل عادل في البرلمان المقبل والمناصب التنفيذية.

وعن علاقة مصر بإفريقيا قال الرئيس المصري إن مصر إفريقية الوجود والحياة ولا يمكن فصل الروح عن الجسد.  وقال السيسي " لن أسمح لسد النهضة بخلق أزمة او  مشكلة أو أن يكون عائقاً أمام تطوير علاقة مصر مع أفريقيا أو إثيوبيا.

و بخصوص القضية الفلسطينية أكد الرئيس المصري أن مصر تعلي مصالح الشعوب العربية وستواصل دعم الشعب  الفلسطيني حتي حصوله علي حقوقه المشروعة.

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