البث الحي
منوعات

الإعلان عن تأسيس حزب "الفقراء" في تونس

8/6/2014

أعلن حزب جديد في تونس يحمل اسم حزب الفقراء الشعبي الديمقراطي عن ميلاده الأحد ليحمل لواء الفقراء  والمعطلين عن العمل في البلاد.   وقال الحزب الجديد في بيانه التأسيسي الذي نشر في وسائل الإعلام المحلية، إنه سيفتح باب الانخراط لكل التونسيين خاصة للطبقة الفقيرة والأجراء والمهمشين في البلاد، وسيركز برنامجه المستقبلي حول هذه  الفئات.

لكن الحزب لم يعلن عما إذا كان معنيا بالمشاركة في العملية الانتخابية التي ستنقل تونس من المرحلة الانتقالية إلى وضع المؤسسات الدائمة في وقت لاحق من العام الجاري.

وجاء في بيان الحزب "إن جميع قيادات الحزب الجديد من الشباب وأنه سيكون مفتوحا للعاملين بالساعد وللفقراء ولكل ضحايا  التهميش".

وتبلغ نسبة الفقر في تونس نحو 25 بالمئة وهي أعلى بكثير من النسب المعلنة قبل الثورة، بينما تبلغ نسبة البطالة بحسب آخر البيانات الرسمية  2,25بالمئة على المستوى الوطني لكنها تخفي تفاوتا حادا بين الجهات حيث  يمكن أن تتجاوز 40 بالمئة في مناطق الشمال غربي والجنوب.

وتشهد عدة مدن احتجاجات متواترة تطالب بالتنمية والتشغيل، وتقول فئات مسحوقة إن الحكومات المتعاقبة من الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي لم تنجح حتى اليوم في تلبية المطالب  الرئيسية التي قامت عليها الثورة.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)