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اجتماع ثلاثي في جنيف بشأن ملف إيران النووي

8/6/2014

قالت إيران إن مسؤولين إيرانيين وأمريكيين ومن الاتحاد الأوروبي سيبدأون الاثنين محادثات تستمر يومين بشأن الملف النووي الإيراني. من جانبه قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية للتلفزيون الإيراني في تصريحات أذيعت الأحد إن الاجتماع في جنيف سيبحث أيضا العقوبات التي أضرت بالاقتصاد الإيراني.

وأضاف عراقجي أن اجتماع الغد مع الأمريكيين سيكون ثلاثيا وستحضره أيضا (هيلغا شميت) مساعدة كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي."

وواجهت الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين ايران والقوى العالمية الست في فيينا الشهر الماضي صعوبات مع تبادل الجانبين الاتهامات باقتراح مطالب غير واقعية في المفاوضات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ويقول مسؤولون غربيون إن ايران تتمسك بالإبقاء على قدرات اضافية في مجال تخصيب اليورانيوم وهو ما تقول طهران إنه أمر ضروري حتى لا تعتمد على موردين من الخارج للوقود اللازم لمفاعلاتها النووية.

وتنفي إيران أنها تسعى لحيازة القدرة على إنتاج أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني للطاقة النووية

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