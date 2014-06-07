70 قتيلا في فيضانات بشمال أفغانستان

أدت فيضانات ضربت شمال أفغانستان ناجمة عن أمطار غزيرة إلى مقتل أكثر من سبعين شخصا بحسب ما أعلنت السلطات المحلية السبت، فيما تحاول أجهزة الإغاثة تقديم مساعدات للمنكوبين.

وقال الحاكم المحلي سلطان محمد عبادي إن الفيضانات اجتاحت ست قرى على الأقل في إقليم كزركاهي نور وهي منطقة فقيرة وجبلية في إقليم بغلان في الشمال الأفغاني، وقال"أضرار الكارثة كبيرة"، وأضاف "عثرنا على 74 جثة ويمكن أن ترتفع الحصيلة أكثر".

وصرح مسؤول المنطقة التي ضربتها الفيضانات نور محمد كوزار إن الكارثة أدت إلى تدمير أربع قرى وألفي منزل ونفوق الآلاف من رؤوس الماشية.

من جهته قال رئيس سلطة إدارة الكوارث محمد اسلم ساياس "فرقنا في المكان وتقوم بتقدير الخسائر". وأضاف "نقوم بتوزيع حصص غذائية وأدوية والمساعدة الإضافية يفترض أن تصل قريبا".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية "أن المنكوبين فقدوا كل شيء، منازلهم وممتلكاتهم وحقولهم وماشيتهم ولم يعد لديهم أي شيء" مضيفا أنهم يحتاجون إلى مياه للشرب وغذاء وأغطية وخيم. وتحاول فرق الإغاثة تقديم مساعدة للمنكوبين لكن الطرق التي تقطعها المياه تعرقل إيصالها.

وفي كابول عبر الرئيس الأفغاني حميد كرزاي عن "حزنه الشديد" وطلب من السلطات المعنية بذل أقصى جهودها لمساعدة السكان المتضررين من الكارثة كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.

وتضررت أكثر من 19500 عائلة في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة جراء الفيضانات التي أدت إلى تدمير نحو ثمانية آلاف منزل ومقتل 175 شخصا بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وغالبا ما تحصل فيضانات وانزلاقات تربة خلال فصل الربيع الممطر في أفغانستان وخصوصا في الولايات الشمالية.