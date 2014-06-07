61 ألف تذكرة للأرجنتين في كأس العالم

ذكر بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الأرجنتين حجزت أكثر من 61 ألف تذكرة لجمهورها لإرهاب نيجيريا والدول الأخري المشاركة معها في نفس الجموعة خلال بطولة كأس العالم بالبرازيل الأسبوع القادم.

وأشار البيان الذي نشرته صحيفة "ذي نيشن" النيجيرية السبت، أن هذا العدد قادر على إحداث قلق لدى الدول التي تشارك الأرجنتين المجموعة وهي نيجيريا وإيران والبوسنة، مشيرا إلي أن الجمهور النيجيري تمكن من شراء 400 تذكرة فقط من عدد التذكر الذي حدده الفيفا وهو 11 ألف تذكرة للنيجيريين.

ونوه بأن اتحاد نيجيريا لكرة القدم أكد أن بعد المسافة بين نيجيريا والبرازيل كان السبب في انخفاض عدد المشجعين النيجيريين الذين من المتوقع أن يحضروا المباراة.

كانت القنصلية النيجيرية بمدينة "بورتو أليغري" البرازيلية قد قالت في وقت سابق، إن المشجعين البرازيليين بالمدينة طلبوا أعلام نيجيريا وقمصانها التي ستستخدم خلال بطولة كأس العالم لتشجيع المنتخب النيجيري ضد الأرجنتين.

وقال سالو بيلو الدبلوماسي المسؤول عن إجراءات وصول وإقامة المنتخب النيجيري بالبرازيل أثناء المونديال، إن العديد من البرازيليين سيشجعون المنتخب النيجيري، مشيرا أيضا إلي وجود أعداد كبيرة من النيجيريين بالبرازيل وأنهم سيقومون يتشجيع منتخب بلادهم.

وأكد بيلو أن السفارة ستقوم بتقديم التسهيلات اللازمة للمنتخب النيجيري خلال وجوده بالبرازيل لتشجيعه على تقديم أداء جيد في المونديال.