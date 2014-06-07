مظاهرة في الهند للمطالبة بوقف الجرائم ضد النساء

نظمت منظمة نسائية السبت في ولاية كيرالا بجنوب الهند مظاهرة للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي جرائم جنائية ضد المرأة.

وطالب المحتجون المشاركون في المظاهرة التي خرجت بعد إدانة دولية لاغتصاب فتاتين وشنقهما الأسبوع الماضي بالتنفيذ الفوري للتقرير المقدم من لجنة (فيرما) للعدالة حول العقوبة الجنائية للمتهمين بالتحرش بالنساء.

وقالت ميني كيه فيليب نائبة رئيس المنظمة "يجب على الحكومة اتخاذ خطوات فورية لوقف الفظائع المتزايدة ضد النساء والأطفال وتطبيق عقوبة صارمة على الجناة وإجراء تحقيق نزيه بشأن كل هذه القضايا ونشر تقرير لجنة (فيرما) للعدالة ووقف التهديد الذي تمثله الخمور، وللمطالبة بذلك نظمنا مسيرة راج بهافان هذه ونحن في طريقنا للقاء الحاكمة شيلا ديكشيت وتقديم مذكرة لها".

وافتتحت الناشطة الاجتماعية لاها جوبالان المسيرة الاحتجاجية التي شاركت فيها مئات النساء، وقالت كيه جيه شيلا المسؤولة في المنظمة " نحن نطالب بأن ينفذ التقرير الذي أعدته لجنة (فيرما) على الفور من أجل سلامة النساء والأطفال الصغار وكذلك لوقف بيع المخدرات وخاصة الكلوروفورم، ويتعين أيضا فرض عقوبات قاسية على المتهمين".

كما احتجت المجموعة أيضا على المحاولة الأخيرة لاغتصاب قاضية مدنية في مقر إقامتها الذي تفرض عليه إجراءات أمنية مشددة في اليكره بولاية اوتار براديش شمال الهند.

وكانت الشرطة الهندية قد ألقت الأسبوع الماضي القبض على ثلاثة يشتبه بتورطهم في قضية اغتصاب جماعي لفتاتين ثم قتلهما شمالي الهند، واختطفت الفتاتان (14 و16 عاما) في منطقة باداون بولاية أوتار براديش، وعثر عليهما متدليتين من شجرة في اليوم التالي.