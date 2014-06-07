روسيا تدعو أوكرانيا إلى الإفراج عن صحفيين معتقلين

دعت وزارة الخارجية الروسية الرئيس الأوكراني الجديد بيترو بوروشينكو السبت، إلى التصرف وفقا "لمبادئ مجتمع ديمقراطي" والإفراج عن صحفيين روسيين اعتقلا في شرق أوكرانيا.

وفي أول بيان روسي رسمي بعد أداء بوروشينكو اليمين الدستورية، أقرت الخارجية الروسية بتنصيبه، لكنها لم تعلق على الكلمة التي ألقاها، وأكد فيها على أن أوكرانيا لن تتنازل عن حقها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها في مارس آذار.

وركز بيان الخارجية الروسية على اعتقال الصحفيين اللذين يعملان لقناة ستار التلفزيونية، وقالت السلطات الأوكرانية إن الصحفيين اعتقلا أمس الجمعة للاشتباه في أنهما يقومان بأنشطة مراقبة.

وقالت الوزارة الروسية في بيانها، "نطالب كييف باتخاذ إجراءات فورية للإفراج غير المشروط عن المواطنين الروسيين، والتصرف اعتبارا من الآن وفقا لمبادئ مجتمع ديمقراطي، وهو الالتزام الذي عبر عنه بيترو بوروشينكو في خطاب تنصيبه لتولي منصب رئيس أوكرانيا".

وأضافت الوزارة في إشارة إلى طريقة معاملة الصحفيين، "يصعب تجاهل الانطباع بأن هناك بعض القوى في أوكرانيا غير مهتمة بالتوصل لحل سلمي للأزمة السياسية في البلاد".