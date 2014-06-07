رئيس أوكرانيا يتحدى موسكو بشأن القرم والعلاقات مع أوروبا

قال رئيس أوكرانيا الجديد بيترو بوروشينكو في خطاب تنصيبه رئيسا للبلاد السبت إن بلاده لن تتنازل أبدا عن شبه جزيرة القرم ولن تتهاون في السعي لعلاقات أقوى مع أوروبا.

جاء ذلك خلال أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان حيث قال في كلمة قوبلت بتصفيق حار "لا يمكن أن تكون هناك مساومة على القرم والخيار الأوروبي ونظام الحكومة كل الأمور الأخرى يمكن التفاوض بشأنها وطرحها على طاولة التفاوض ستقابل كل محاولات إخضاع أوكرانيا داخليا أو خارجيا بمقاومة شديدة". وأضاف "لن ينعم مواطنو أوكرانيا أبدا بحلاوة السلام ما لم نرتب علاقاتنا مع روسيا، احتلت روسيا القرم التي كانت وستظل أرضا أوكرانية" وأضاف أنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه الرسالة عندما التقى معه الجمعة في فرنسا في مراسم إحياء ذكرى يوم الإنزال في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد بوروشينكو في كلمته على ضرورة أن تظل أوكرانيا موحدة، وأكد أيضا أهمية إنهاء الصراع الذي يهدد بتقسيم البلاد وقال إن أوكرانيا لن تصبح دولة اتحادية رخوة مثلما تقول موسكو.

وقال بوروشينكو إنه يعتزم توقيع الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قريبا جدا مما يعد أول خطوة على طريق العضوية الكاملة في الاتحاد. ولا تروق هذه الخطوة لموسكو التي تريد إبقاء أوكرانيا في منطقة نفوذها.

ومنذ انتخاب بوروشينكو ليصبح خامس رئيس أوكراني منذ الاستقلال بدأت القوات الحكومية الأوكرانية في تكثيف حملة على الانفصاليين المقاتلين في الشرق والذين يؤيدون الانفصال عن كييف والانضمام إلى روسيا.

وحث بوروشينكو الانفصاليين على إلقاء سلاحهم وقال إنه سيضمن توفير ممر آمن حتى يعود المقاتلون الروس إلى وطنهم، وقال "لا أريد حربا لا أريد ثأرا أريد السلام وأريده أن يتحقق"، ووعد بزيارة المناطق الشرقية قريبا وتقديم ضمانات تتعلق بالحقوق واقتراحات خاصة بالسلطة اللامركزية مما سيمنح هذه المناطق دورا أكبر في إدارة شؤونها.

واعترفت وزارة الخارجية الروسية في أول تعليقاتها بعد أداء بوروشينكو اليمين بتنصيبه رئيسا لكنها لم تعلق على كلمته طالبت بالإفراج عن صحفيين روس محتجزين في أوكرانيا.

وقد حقق بوروشينكو فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت يوم 25 مايو/ أيارالماضي ، ووعد برأب الصدع بين الشرق والغرب في أوكرانيا.