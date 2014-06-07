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القضاء المصري يحيل أوراق 10 من رافضي الانقلاب للمفتي

7/6/2014

أحالت محكمة جنايات بنها في مصر إلى مفتي الجمهورية أوراق عشرة متهمين في قضية قطع طريق قليوب. ويقتصر قرار الإحالة على المتهمين الهاربين فقط، ومنهم الدكتور عبد الرحمن البر أحد كبار علماء الأزهر والقيادي في جماعة الإخوان، والدكتور جمال عبد الهادي، وكذلك الداعية السلفي محمد عبد المقصود.

وقد حددت المحكمة جلسة الخامس من يوليو/ تموز المقبل للنطق في الحكم على باقي المتهمين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقياديان في الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازي.

وتتصل القضية باحتجاج نظمه أعضاء ومؤيدون لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية شمال القاهرة  انطوى على عنف سقط  فيه ثلاثة قتلى بالإضافة لعدد من المصابين فضلا عن قطع طريق سريع بحسب قرار الإحالة للمحاكمة الذي أصدرته النيابة العامة. ونظم الاحتجاج في يوليو/ تموز العام الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وفي شأن قضائي آخر ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة ألغت الحكم الصادر على نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل بالسجن عشر سنوات، وكذلك الحكم على ضباط القسم الثلاثة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. وأمرت المحكمة بإعادة أوراق القضية إلي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وكان الضباط المتهمون قد أحيلوا إلى النيابة بتهمة القتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد بحق خمسة وأربعين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.

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