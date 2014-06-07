السلطات التونسية تنقذ 67 مهاجرا أفريقيا

قالت السلطات التونسية السبت، إنها أنقذت 67 مهاجرا أفريقيا بشكل غير مشروع، كانوا يبحرون في قارب مكتظ باتجاه أوروبا بعد تسرب المياه للقارب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية توفيق الرحموني، إن المهاجرين وهم من جنسيات أفريقية، انطلقوا من السواحل الليبية قبل تسرب المياه للزورق قبالة سواحل جرجيس التونسية.

وعبر حوالي 43 ألف مهاجر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا هذا العام حتى الآن، معظمهم عبر ليبيا، حيث تجد الحكومة المركزية صعوبة في تأمين حدودها البرية والبحرية.

ويدخل أغلب المهاجرين ليبيا عبر حدودها الجنوبية مع السودان وتشاد والنيجر، وحدودها الغربية مع الجزائر، قبل أن يتجهوا إلى الساحل بمساعدة المهربين.