اعتقال أميركي سعى لشراء مواد سامة عبر الإنترنت

أفادت وثيقة قضائية بأن مستشارا للعلاقات العامة في سان فرانسيسكو ألقي القبض عليه لوجود مواد صنع قنابل في شقته، وأنه سعى لشراء مواد سامة من سوق سوداء على الإنترنت لبيع المواد الخطيرة.

وكشفت محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا عن مذكرة التفتيش التي سمحت للشرطة بمداهمة شقة "رايان كيلي تشامبرلين" البالغ من العمر 42 عاما ثم اعتقاله يوم الاثنين، وقدمت الوثيقة تفاصيل جديدة بشأن التحقيق الذي استمر شهورا وأدى إلى إلقاء القبض عليه.

وأشارت الوثيقة إلى أن تشامبرلين سعى لشراء مادة أولية من المواد البيولوجية السامة، ونيكوتين نقي عن طريق سوق إلكترونية، وحاول أيضا شراء مادة الرايسين، لكنه امتنع لثمنه الباهظ.