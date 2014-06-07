البث الحي
منوعات

إيران تعلن عن مفاوضات مع واشنطن وروسيا بشأن النووي

7/6/2014

أعلنت إيران السبت أنها ستجري مفاوضات ثنائية غير مسبوقة مع الولايات المتحدة في جنيف الاثنين والثلاثاء تليها بعد يومين محادثات مباشرة مع روسيا في روما تحضيرا للمفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 التي ستستأنف في 16 حزيران/ يونيو في فيينا.

وسبق أن أجرت طهران مفاوضات ثنائية مع هاتين الدولتين لكن على هامش محادثات مجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية  نقلا عن وزارة الخارجية إن المفاوضات الثنائية مع روسيا التي ستجري في 11 و 12 حزيران/ يونيو في روما وكذلك المفاوضات مع الولايات المتحدة هدفها التحضير لاستئناف الحوار مع مجموعة القوى الكبرى.

وقالت الوزارة إن نائبي وزير الخارجية الإيراني سيترأسان الوفدين المفاوضين في جنيف وروما، وأوضحت أيضا أن الدبلوماسيين الإيرانيين يحضرون لإجراء محادثات ثنائية أخرى مع أعضاء آخرين من مجموعة 5+1

كما تهدف هذه المفاوضات إلى التحضير لاتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الدولية قبل استحقاق 20 تموز/ يوليو الذي حدد بموجب الاتفاق المرحلي بين الطرفين.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السبت أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سيجتمعون يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في جنيف لإجراء محادثات قبل الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست بشأن البرنامج النووي.

وسيرأس الوفد الأمريكي بيل بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي الذي أدار المفاوضات السرية التي أسهمت في التوصل للاتفاق النووي المؤقت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني بين إيران والقوى الكبرى وسيضم الفريق أيضا كبيرة المفاوضين الأمريكيين مع إيران ويندي شيرمان وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت أحدث جولة من المحادثات النووية بين إيران والقوى الست قد صادفت صعوبات في فيينا الشهر الماضي إذ تبادل الجانبان الاتهامات بطرح مطالب غير واقعية في المفاوضات التي تهدف إلى الحد من برنامج طهران النووي في مقابل إنهاء العقوبات المفروضة على إيران.

ويبدو أن القرار الأمريكي بالتوجه إلى جنيف ولقاء الوفد الإيراني يعكس رغبة واشنطن في كسر حالة الجمود التي تعتري المحادثات.

وقال مسؤول أمريكي "نقول دوما أننا سننخرط في لقاءات ثنائية مع الإيرانيين إن كان ذلك من شأنه أن يساعد في النهوض بجهودنا وحتى نختبر بصورة واقعية وجدية ما إذا كان بوسعنا التوصل لحل دبلوماسي مع إيران بشأن برنامجها النووي، نظن أننا بحاجة إلى أن ننخرط في دبلوماسية جريئة ونشطة للغاية " وأضاف أن المحادثات المقبلة ليست من قبيل التفاوض ومضى يقول "إنها حقا مشاورات لتبادل الآراء قبل جولة المفاوضات القادمة في فيينا".

وستنضم الولايات المتحدة إلى القوى الأخرى التي تتألف منها مجموعة الدول الست في فيينا لإجراء جولة شاملة من المفاوضات من 16 إلى 20 من يونيو/ حزيران الجاري وتتولى كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مهمة التنسيق للمحادثات.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

خلاف سياسي يتحول إلى معركة بالكراسي والدلاء داخل برلمان (فيديو)

(الجزيرة)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)