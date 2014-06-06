ميزانية الدفاع الصيني تقدر ب119.5 مليار دولار

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ـ في تقريرها السنوي حول قدرات الجيش الصيني ـ إن الصين تقوم بتحديث قواتها الجوية على نطاق غير مسبوق، وبصدد رأب سريع للفجوة بينها وبين القوات الجوية الغربية.

وأوردت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية على موقعها الإلكتروني نص التقرير الصادر, جاء فيه أن التحسينات في سلاح الجو الصيني بدت واضحة جداً، ليس فقط في سلاح الطيران، ولكن أيضاً في استخدامها للتشويش على الاتصالات والحرب الإلكترونية، كما يبدو أن الصين تعمل على صناعة طائرة بدون طيار للاستطلاع في البحر.

وأضاف تقرير البنتاغون، إن ميزانية الدفاع في الصين تقدر ب 119.5 مليار دولار، لافتة إلى أنها أقل بنحو 20% من الرقم الحقيقي للإنفاق على الجيش الذي يقترب من 145 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، أجرت الصين "أكبر مناورة في البحر المفتوح حتى الآن" في سبتمبر الماضي، عندما شاركت الأساطيل البحرية الثلاثة المشاركة في التدريبات في بحر الصين الجنوبي.

وأشار البنتاغون أنه في غضون بضع سنوات، ستستخدم القوات الجوية الصينية إلى حد كبير الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع.