قنبلة تستهدف موكب مرشح للانتخابات الرئاسية الأفغانية

ذكرت الشرطة الأفغانية إن قنبلة استهدفت موكب المرشح الرئاسي عبدالله عبدالله اليوم الجمعة خلال توجهه إلى مؤتمر جماهيري مؤيد له.

وانفجرت قنبلتان بالقرب من موكب السيارات في منطقة "سانجي كوت" بغرب أفغانستان ، حسبما قال مسؤول بالشرطة في المنطقة طلب عدم ذكر اسمه ,أضاف إن الحادث تسبب في خسائر بشرية ولكن الأعداد لم تتضح بعد.

وقال عبدالله في المؤتمر الجماهيري الذي بثه التلفزيون في وقت لاحق " استهدفت قنبلة زرعت على جانب طريق موكبنا بينما كنت في طريقي إلى المؤتمر … انا بخير ولم يصب أحد بأذى ".

هذا و قد كانت طالبان قد هددت مجدداً الأسبوع الماضي باستهداف الانتخابات ، محذرة الأشخاص بالابتعاد عن مراكز الاقتراع .