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سجن أميركي اخترق البريد الإلكتروني لأسرة بوش

6/6/2014

قضت محكمة رومانية الجمعة بالسجن أربعة أعوام على متسلل الإنترنت الأميركي "جوسيفر" الذي اخترق حسابات البريد الإلكتروني لأسرة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، ومشاهير في عالم الترفيه، ورئيس جهاز الأمن السري الروماني.

واعتقل مارسيل لازار ليهيل وهو سائق سيارة أجرة معروف باسميه الحركيين "جوسيفر"، و"سمول فوم" في يناير كانون الثاني في بوخارست، وقد يمضى في السجن سبعة أعوام للحكم عليه في قضية سابقة بالسجن ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ.

واشتهر جوسيفر في 2013 عندما اخترق حسابات البريد الإلكتروني لأسرة بوش ونشر أعمالا فنية للرئيس السابق، بينها صور شخصية له وهو في حوض استحمام.

وقام جوسيفر في العام ذاته بنشر رسائل عاطفية أرسلت عبر البريد الالكتروني إلى وزير الخارجية الأسبق كولن باول من كورينا كريتو وهي نائبة رومانية في البرلمان الأوروبي مما دفع باول لنفي وجود علاقة بينهما.

كما اخترق جوسيفر حساب البريد الإلكتروني الخاص برئيس جهاز الأمن السري جورج مايور على موقع ياهو، والذي قالت وكالته أنه كان يستخدم من قبل في المراسلات الأكاديمية.

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