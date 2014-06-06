زعماء العالم يتجمعون في فرنسا إحياءً لذكرى يوم الإنزال

تجمع زعماء العالم قرب شواطيء نورماندي في فرنسا اليوم الجمعة في أجواء صافية لإحياء الذكرى السبعين ليوم الإنزال في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

ووُضعت أكاليل زهور و أُقيمت عروض ونظمت إنزالات بالباراشوت وأُطلقت ألعاب نارية إحياءً لذكرى أكبر هجوم برمائي في التاريخ حين نزل 160 ألف جندي أمريكي وبريطاني وكندي يوم السادس من يونيو/حزيران 1944 على شواطيء نورماندي لمواجهة قوات ألمانيا النازية مما عجل بهزيمتها.

ويشارك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في الاحتفالات إلى جانب زعماء أجانب بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والملكة اليزابيث ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها ديفيد كاميرون ورئيس وزراء كندا ستيفن هاربر والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن في حين أن وحدة الحلفاء وتضحياتهم الدامية تمثل المضمون الأساسي لإحياء ذكرى يوم الإنزال سيسعى الزعماء في أحاديثهم الخاصة لمعرفة آراء كل منهم الآخر في أخطر أزمة أمنية تواجهها أوروبا منذ الحرب الباردة ألا وهي الازمة الاوكرانية.

وكان ضم روسيا للقرم في مارس/آذار الماضي والمواجهة الحالية في شرق أوروبا بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لروسيا قد دفعت علاقات موسكو بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

ويقول دبلوماسيون فرنسيون أن أولوند يأمل في إقناع بوتين بأن يصافح على الأقل الرئيس الأوكراني المنتخب بيترو بوروشينكو على هامش الاحتفالات فيما قد يمثل خطوة أولى نحو تخفيف حدة التوتر.

وتناول الرئيس الفرنسي القضية الأوكرانية في مأدبتي عشاء في باريس أمس الخميس إحداهما مع أوباما والأخرى مع بوتين لكن مسؤولين قالوا أنه لم تحدث انفراجة ملحوظة.