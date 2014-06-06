جوناثان يتهم المعارضة بالوقوف وراء أعمال العنف فى بلاده

اتهم الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان حكام الولايات الذين ينتمون إلى حزب "المؤتمر التقدمى" المعارض، بالوقوف وراء أعمال العنف الذى ينسب إلى جماعة "بوكو حرام" المتشددة.

وقال جوناثان خلال اجتماع لحزب "الشعب الديمقراطى" الحاكم أمس الخميس إن الحكام الذين ينتمون إلى المعارضة لا يقومون بالعمل على وضع حد لأعمال العنف على عكس الحكام الذين ينتمون إلى حزب "الشعب الديمقراطي"، مشيرا إلى أنه ليس منزعجا من هروب أعضاء من الحزب الحاكم وانضمامهم إلى المعارضة.

من جهة أخرى، أعلنت مراكز مشاهدة كرة القدم بنيجيريا، تشديد الإجراءات الأمنية خلال مباريات بطولة كأس العالم بالبرازيل منتصف الشهر، وذلك بعد أيام من تفجير مركز لمشاهدة المباريات بولاية "اداماوا" شمال شرق نيجيريا والذى قتل وأصيب فيه العشرات.

كان بيان للمتحدث العسكرى كريس اولوكولادى قد حث مؤخرا أصحاب المراكز بالتدقيق فى هوية مرتادى هذه المراكز والإبلاغ عن المشتبه بهم لمنع هجمات تشبه التى وقعت بولاية "ادماوا.