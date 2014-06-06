انفصاليون يقتلون أحد أفراد القوات الخاصة الأوكرانية

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن انفصاليين مؤيدين لروسيا يحتلون كنيسة في مدينة سلافيانسك الشرقية، قتلوا أحد أفراد القوات الخاصة التابعة للوزارة، وأصابوا اثنين آخرين بحروح خطيرة في هجوم بقذائف مورتر الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، "قتل أحد أفراد وحدة "ايفانوفرانكفيسك" الخاصة التابعة للشرطة وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة في الهجوم". وقتل عضو وحدة القوات الخاصة عشية تنصيب بوروشينكو رئيسا للبلاد في كييف.

وكان بوروشينكو في فرنسا الجمعة لحضور مراسم إحياء ذكرى يوم الانزال أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث اجتمع مع زعماء دوليين بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ينفي اتهامات كييف والغرب بأن موسكو تدعم الانفصاليين.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، صدت القوات الأوكرانية هجوما للانفصاليين على موقع عسكري حدودي على بعد 95 كيلومترا شرقي دونيتسك.

وقال جهاز الحرس الوطني، إن خمسة جنود أوكرانيين أصيبوا في هجوم الخميس، وأضاف أن المعلومات الأولية المتوفرة لديه " تشير إلى مقتل 15 انفصاليا في الهجوم".

وقال ضابط في الموقع العسكري الحدودي يدعى فاديم، "قادوا سياراتهم حولنا في حلقات وأخذوا يطلقون النار لمدة أربع أو خمس ساعات".

وأضاف، "لم يطلبوا منا الاستسلام أو إلقاء سلاحنا ولم يحاولوا التواصل معنا على الاطلاق، كانوا يطلقون النار وحسب". وذكر أن عدد المهاجمين تراوح بين 100 و150. وترك المسلحون ناقلتي جنود مدرعتين، إحداهما حملت شعار "كتيبة فوستوك" عند نقطة التفتيش.