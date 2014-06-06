استراليا تتخلى عن الإشارة إلى القدس الشرقية ب"المحتلة"

قررت استراليا التخلي عن وصف القدس الشرقية بـ"المحتلة"، في خطوة اعتبر أحد أعضاء مجلس الشيوخ بأنها تمثل "تحولاً كبيراً" في سياسة البلاد الخارجية.

وأثار الموضوع جدلاً في مجلس الشيوخ الاسترالي هذا الأسبوع عندما أصدر النائب العام "جورج برنديس" بياناً أوضح فيه موقف "كانبرا" ازاء مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في المدينة المقدسة.

وجاء في بيان النائب العام إنه "من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية قائلاً "إن استخدام صفة "المحتلة" على القدس الشرقية يحمل إيحاءات غير لائقة وغير مفيدة".

وأضاف برنديس إنه "ليس من المفترض أن تعمد الحكومة الاسترالية إلى وصف مناطق هي موضع تفاوض من خلال عبارات توحي بأحكام مسبقة".

وتابع إن كانبيرا تؤيد التوصل إلى حل سلمي للنزاع "يعترف بحق اسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ويعترف أيضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتاسيس دولته".

و احتلت إسرائيل القدس الشرقية بعد حرب حزيران/يونيو 1967، ثم ضمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وأثار برنديس جدلاً كبيراً في مجلس الشيوخ عندما أعلن مساء الأربعاء إن الحكومة الأسترالية "لا تعترف ولا توافق" على استخدام تعبير "المحتلة".

واعترض عدد من عناصر مجلس الشيوخ مشددين على أن استراليا صوتت لصالح قرارات مجلس الأمن الدولي في 2011 و2012 والتي استخدم فيها التعبير للإشارة إلى مستوطنات في القدس الشرقية.

واعتبر السناتور المستقل "نيك كزينوفون" أن إلغاء كلمة "المحتلة" يشكل "تحولاً كبيراً" في السياسة الخارجية الاسترالية، حسبما نقلت عنه وكالة استراليان أسوشييتد برس.