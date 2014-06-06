إسرائيل تكثف من بناء المستوطنات وسط احتجاجات دولية

أعلنت إسرائيل أنها تعتزم بناء نحو 3000 منزل آخر للمستوطنين رداً على تشكيل حكومة توافق فلسطينية, وقال وزير الإسكان الإسرائيلي" أوري أرييل" لراديو إسرائيل إنه أصدر عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية.

وقال مسؤولون اسرائيليون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بالإضافة إلى ذلك في البدء في التخطيط لبناء 1500 مسكن آخر للمستوطنين.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي اقامتها إسرائيل في الأراضي التي احتلتها في عام 1967 غير مشروعة ومصير المستوطنات قضية رئيسية في المحادثات بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة والتي انهارت آخر جولة فيها في أبريل/ نيسان.

وقالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة حسبما تقتضي الضرورة لكنها ستراقب التزامها بمواصلة التعاون مع إسرائيل.

واتهم وزير الإسكان الولايات المتحدة بانتهاك تفاهم مع اسرائيل بعدم التعامل مع الحكومة الجديدة وحث نتنياهو يوم الأحد المجتمع الدولي على عدم التسرع بالتواصل مع حكومة فلسطينية قال إنها واجهة لحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية "حماس".

و على جانب آخر أبدت الحكومة الألمانية قلقها البالغ من الخطط الإسرائيلية لبناء المزيد من المستوطنات في الأراضي المحتلة رداً على تشكيل حكومة توافق فلسطينية مدعومة من حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس التي تعارض وجود إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الالمانية كريستيان فيرتز "تشعرالحكومة الألمانية بالقلق البالغ ازاء هذا التقرير لأن هذه الخطوة تشكل تهديداً للجهود الرامية إلى مواصلة مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".