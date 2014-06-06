البث الحي
منوعات

ألمانيا تبدي قلقها تجاه المستوطنات

6/6/2014

أبدت الحكومة الألمانية قلقها البالغ من الخطط الإسرائيلية لبناء المزيد من المستوطنات في الأراضي المحتلة رداً على تشكيل حكومة توافق فلسطينية مدعومة من حركة حماس.

وقالت المتحدّثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان فيرتز "تشعر الحكومة الألمانية بالقلق البالغ إزاء هذا التقرير لأنّ هذه الخطوة تشكّل تهديداً للجهود الرامية إلى مواصلة مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين."

 ودعت المتحدثة الجانبين إلى تجنب الخطوات الاستفزازية وقالت إنّ الحكومة الألمانية حثّت إسرائيل على عدم طرح مناقصات لبناء مستوطنات جديدة".

المزيد من منوعات

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

خلاف سياسي يتحول إلى معركة بالكراسي والدلاء داخل برلمان (فيديو)

(الجزيرة)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)