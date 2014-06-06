ألمانيا تبدي قلقها تجاه المستوطنات

أبدت الحكومة الألمانية قلقها البالغ من الخطط الإسرائيلية لبناء المزيد من المستوطنات في الأراضي المحتلة رداً على تشكيل حكومة توافق فلسطينية مدعومة من حركة حماس.

وقالت المتحدّثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان فيرتز "تشعر الحكومة الألمانية بالقلق البالغ إزاء هذا التقرير لأنّ هذه الخطوة تشكّل تهديداً للجهود الرامية إلى مواصلة مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين."