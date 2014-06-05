غوغل تضيف خاصية التجول الافتراضي لملاعب المونديال

فنانة برازيلية تضع اللمسات الأخيرة لتمثالين رمليين للاعبين العالميين ميسي ونيامار (أرشيف-Getty)

استعدادا لبطولة كأس العالم 2014 التي ستنطلق الأسبوع القادم في البرازيل أضافت شركة "غوغل" اليوم مجموعة من الصور للملاعب التي ستشهد مباريات البطولة إلى خدمة التجول الافتراضي Street View.

وقامت الشركة أيضا بإضافة صور بانورامية بزاوية 360 درجة لـ12 ملعبًا ستجري على أرضها مباريات كأس العالم 2014، كما سيكون بمقدور المستخدمين التجول ضمن العديد من المعالم السياحية الخاصة مثل الشوراع البرازيلية الملونة.

وبالنسبة لمن سيحضر فعاليات كأس العالم 2014 فقد قامت "غوغل" بإضافة عدد من المزايا إلى خدمة الخرائط التابعة لها "غوغل مابس"، مثل بيانات التنقل ضمن المدن الـ12 التي ستستقبل مشاهدي مباريات كأس العالم المقبلة.

وأضافت الشركة خرائط داخلية لأكثر من مائة مكان في البرازيل بما في ذلك المطارات ومراكز التسوق والمسارات الداخلية للملاعب التي سيجري ضمنها المباريات.

من جهتها أكدت شركة الاتصالات البرازيلية أنها ستوفر خدمة الاتصال بالإنترنت عبر شبكات "الواي فاي" في ستة من أصل 12 ملعبا ستجري فيها مباريات كأس العالم، لكنها قالت إن تلك الخدمة لن تكون متوفرة في ملعب كورينثيانز الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية بمدينة ساوباولو.

وأرجعت شركة الاتصالات البرازيلية سبب عدم توفر خدمة الواي فاي بشكل كامل إلى مشكلات تفاوضية بينها وبين إدارات تلك الملاعب.