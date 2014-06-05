تأجيل نظر تجديد حبس مراسل "الجزيرة" عبد الله الشامي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر تجديد حبس الصحفي عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة، و 462 متهما آخرين، متهمين في أحداث العنف التي وقعت اثناء فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضي، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وجاء قرار المحكمة لعدم حضور الشامي والمتهمين.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عبد الله الشامي وباقي المتهمين يوم 14 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بميدان رابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.