الأمم المتحدة تعبر عن قلقها للعنف بجنوب السودان

ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون "بإراقة الدماء المستمرة" في جنوب السودان التي تنتهك اتفاقين لوقف إطلاق النار، وحث طرفي الصراع على وقف كل العمليات العسكرية التزاما بتعهداتهما السابقة.

وقال المكتب الصحفي بالأمم المتحدة "عبر بان عن قلقه البالغ من أن أعمال العنف تواصل انتهاك اتفاق 23 يناير بشأن وقف الأعمال العدائية، واتفاق 9 مايو بين الرئيس كير ونائب الرئيس السابق ريك مشار لحل الأزمة في جنوب السودان". وأضاف "أكد على الحاجة لأن يلتزم الطرفان بهذه الاتفاقات وإنهاء كل العمليات العسكرية على الفور".

وقالت الأمم المتحدة إن الالتزام بوقف إطلاق النار مسألة أساسية لجهود تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الدولة المستقلة حديثا عن السودان والتي قتل فيها آلاف الأشخاص في أعمال العنف ونزح أكثر من 3،1 مليون آخرين من ديارهم.

وكان النزاع المسلح قد اندلع في ديسمبر/ كانون الأول واتفقت قوات الحكومة والمتمردون على وقف إطلاق النار في مايو/ أيار بعد انهيار الاتفاق الأول في يناير/ كانون الثاني.

وقال مسؤول رفيع بالأمم المتحدة الثلاثاء إن جنوب السودان يمكنه تجنب حدوث مجاعة فقط إذا التزم باتفاق وقف إطلاق النار وتمكن الأشخاص الذين نزحوا نتيجة للقتال المستمر منذ خمسة أشهر من العودة إلى ديارهم في الأسابيع القليلة القادمة قبل بدء هطول الأمطار.

ويحتمي عشرات آلاف المدنيين منذ عدة أشهر بقواعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء البلاد. وزادت الأزمة من أعباء قوات حفظ السلام التي نشرت في الأصل لمساعدة الحكومة على تحقيق الاستقرار في البلاد. ونتيجة لذلك تعين على إدارة قوات حفظ السلام بالأمم المتحدة زيادة عدد القوات والشرطة وتغيير تفويضها لتصبح حماية المدنيين لها الأولوية في مهمة المنظمة الدولية في جنوب السودان.