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احتجاجات عمالية ضخمة تتجه إلى ملعب افتتاح كأس العالم

5/6/2014

نظم آلاف من العمال البرازيليين الذين يعيشون دون مأوى ليلة الخميس مسيرة سلمية إلى ملعب كورنثيانزارينا الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم الأسبوع المقبل في محاولة لإلقاء الضوء على قضيتهم وإيصال رسالتهم للحكومة البرازيلية وسط زخم هذا الحدث الرياضي الكبير.

وحشدت حركة "عمال بلا مأوى" أكثر من عشرة آلاف شخص للمطالبة بزيادة الإنفاق الحكومي على المواصلات والصحة والتعليم وإسكان محدودي الدخل، وتسببوا خلال تحاشدهم إغلاق أحد الطرق الرئيسية في ساوباولو إلى الملعب الذي يباشر استعدادت افتتاح البطولة يوم 12 يونيو.

يذكر أن وتيرة الاحتجاجات في البرازيل قد ارتفعت الشهر الماضي لكن لم يتضح بعد إلى أين تتجه موجة العصيان المدني التي تواجه في بعض الأحيان اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومجموعة من السكان المسلحين بالهراوات والرماح والأقواس والأسهم.

وتنتظر البرازيل الآن قدوم ما بين 600 و850 ألف من مشجعي كرة القدم من مختلف دول العالم لحضور مباريات كأس العالم لعام 2014.

 

 

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