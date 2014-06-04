الكتب الإلكترونية ستتفوق على المطبوعة عام 2018

قارئ كتب إلكتروني (أرشيف-Getty)

توقع تقرير جديد أصدرته شركة "Pricewater House Coopers" أن تتفوق مبيعات الكتب الإلكترونية على نظيراتها المطبوعة بحلول عام 2018.

وذكر التقرير أن قيمة سوق الكتاب الإلكتروني الاستهلاكي حاليا باستثناء الكتب المتخصصة المهنية والمدرسية سترتفع من 635 مليون دولار حاليا إلى 1.67 مليار دولار بحلول عام 2018، متوازية مع انخفاض مبيعات الكتب المطبوعة بمقدار الثلث تقريبا.

وتتوقع شركة "Pricewater House Coopers" أن يحوز نصف سكان بريطانيا حاسبات لوحية أو أي لوحي آخر يمكن استخدامه كقارئ إلكتروني، وتوقعت الشكة أيضا أن يصل عدد التطبيقات المستخدمة على تلك الأجهزة بشكل عام في بريطانيا إلى 15.5 مليار.

والتقرير الذي ركز على سوق المملكة المتحدة بشكل خاص توقع أيضا أن يبلغ سوق الترفيه في المملكة بحلول عام 2018 ما يعادل 107 مليار دولار، حيث سترتفع قيمة صناعة الأفلام الترفيهية من 6.5 إلى 7.69 مليار دولار.

وكانت دراسة صدرت في شهر يناير الماضي قد توقعت أيضا أن قرابة 69% من الأميركيين قد قاموا خلال العام الماضي 2013 بقراءة كتاب مطبوع في الوقت الذي قام فيه 28% منهم بقراءة كتاب إلكتروني واستمع حوالي 14% فقط إلى كتاب صوتي.

وبحسب تلك الدراسة التي نشرها مركز "Pew" للأبحاث فإن نسبة الأميركيين الذين يقرأون الكتب الإلكترونية في تزايد مضطرد مقابل عدد قليل منهم قد فضلوا الكتب المطبوعة على الإلكترونية حاليا.