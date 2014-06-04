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العراق سيمتلك أهم الطائرات المقاتلة الأميريكية

4/6/2014

تقوم شركة لوكهيد مارتن الأميركية ،أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، بتسليم العراق هذا الأسبوع الطائرة الأولى من 36 مقاتلة طراز إف 16 " فايتنج فالكون " ، فيما سيتم نقل مجموعة من ثلاث طائرات جديدة أو أربعة إلى العراق قبل نهاية العام الجاري.

 حيث قدم العراق سابقاً طلبية لشراء دفعة أولى من 18 طائرة مقاتلة  طراز إف16 مقابل ثلاثة مليارات دولارثم طلبية ثانية لشراء 18 طائرة أخرى في أكتوبرعام 2012.

 ويصف مبعوث بغداد هذه الخطوة بأنها صفحة جديدة في قدرة بلاده على الدفاع عن حدودها الشاسعة مع إيران وبلدان مجاورة أخرى.

 من جهته صرح السفير العراقي للولايات المتحدة لقمان الفيلي أن العراق يوشك على إتمام العمل في القاعدة الجوية  وأضاف أن أغلب الطيارين العراقيين تلقوا تدريبا على قيادة الطائرات الجديدة والمزيد يجري تدريبهم  خلال الشهور الجارية .

 ونقلت رويترزعن الفيلي  قوله " العراق بلد كبير وطول حدوده يزيد على 3600 كيلومتر ونحن نحتاج إلى حمايتها ونحن كبلد لم نكن نملك تلك القدرات من قبل"

 جدير بالذكر أن إف 16 فايتنج فالكون واحدة من أهم الطائرات المقاتلة التي ظهرت في الجزء الأخير من القرن العشرين. تتميز بأنها طائرة هجومية  دقيقة الإصابة للأهداف وقادرة على الطيران في جميع  الظروف الجوية قادرة على حمل الأسلحة النووية وتعبئة الوقود أثناء الطيران مما يزيد من مرونتها أثناء المعارك.

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