مقتل ضابطي شرطة وإصابة آخرين في انفجار شمال القاهرة

أعلن التلفزيون المصري الإثنين عن مقتل ضابطي شرطة مصريين أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة مقدم، وإصابة عشرة آخرين بجروح في انفجار ثلاث عبوات ناسفة قرب قصر الاتحادية الرئاسي شمال القاهرة.

من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية إن الضابطين قتلا خلال محاولة إبطال مفعول العبوات الناسفة كما ذكرت الوزارة على موقعها إن دورية أمنية اشتبهت بوجود عبوتين ناسفتين في شارع الأهرام المؤدي إلى الاتحادية وعند قيام القوات بالتعامل معهما انفجرت إحداهما وأسفرت عن استشهاد العقيد أحمد أمين عشماوي والمقدم محمد لطفي العشري وإصابة عدد من رجال الشرطة، وأضافت الوزارة أن القوات فرضت طوقاً أمنياً بالمنطقة وكافة المناطق الأخرى تحسباً لوجود عبوات أخرى.

وقد أصيب ثمانية أشخاص في تفجير سابق في أربع محطات لقطارات الأنفاق في شمال القاهرة خلال الشهر الجاري، وهي الهجمات الأولى التي تقع في العاصمة منذ تولي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.